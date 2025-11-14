Fedcom condamné à verser 5 millions d’euros à l’ASVEL !

L’ASVEL et Tony Parker peuvent souffler une première fois dans leur longue bataille face au diffuseur Skweek et à son groupe Fedcom, autrefois sponsor maillot du club. Selon nos confrères de L’Equipe, le tribunal des activités économiques de Paris a donné raison au club de Tony Parker qui avait mis en demeure le groupe monégasque en raison de défauts de paiement liés à leur activité de sponsoring.

En effet, Skweek n’aurait versé que 5 millions d’euros à l’ASVEL durant leur partenariat, alors que le contrat qui les liait stipulait 18 millions. Reconnaissant cet abus de la part du diffuseur, le tribunal a condamné à verser 5 millions d’euros au club.

Fedcom déjà lourdement condamné face à L’Équipe

Cette somme se décompose en 3,327 millions d’euros pour l’ASVEL et 1,684 million d’euros pour l’ASVEL féminin selon nos confrères. Le groupe de média dispose de quinze jours pour faire appel.

Mauvais payeur avéré, ce qui lui a notamment valu de perdre son contrat de diffusion de la Betclic ÉLITE, toujours endetté envers de multiples créanciers, le groupe Fedcom Média a déjà été récemment condamné à verser 3,4 millions d’euros à L’Equipe.

En mars dernier chez nos confrères du Progrès, le président de la DNCCG Patrick Hianasy avait spécifié que si l’ASVEL vit selon lui “au-dessus de ses moyens”, elle n’était pas moins “la victime dans toute cette affaire ! Elle a signé un contrat et dans un État de droit, on respecte les contrats qu’on a signés”. Celui-ci prévenait que seul une victoire devant la Justice pouvait contraindre Fedcom à payer : c’est désormais chose faite.