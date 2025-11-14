Recherche
EuroLeague

Fedcom condamné à verser 5 millions d’euros à l’ASVEL !

EUROLEAGUE – Le Tribunal des activités économiques de Paris a donné raison au club de Tony Parker dans son contentieux avec son ancien sponsor Fedcom, selon nos confrères de L’Equipe. Victime de défauts de paiement de Skweek, l’ASVEL devrait recevoir cinq millions d’euros de la part du groupe détenu par Aleksey Fedorycsev.
|
00h00
Résumé
Écouter
Fedcom condamné à verser 5 millions d’euros à l’ASVEL !

Le diffuseur et sponsor FEDCOM a été condamné par le tribunal des activités économiques à verser plusieurs millions d’euros à l’ASVEL.

Crédit photo : Julie Dumélié

L’ASVEL et Tony Parker peuvent souffler une première fois dans leur longue bataille face au diffuseur Skweek et à son groupe Fedcom, autrefois sponsor maillot du club. Selon nos confrères de L’Equipe, le tribunal des activités économiques de Paris a donné raison au club de Tony Parker qui avait mis en demeure le groupe monégasque en raison de défauts de paiement liés à leur activité de sponsoring.

LIRE AUSSI

En effet, Skweek n’aurait versé que 5 millions d’euros à l’ASVEL durant leur partenariat, alors que le contrat qui les liait stipulait 18 millions. Reconnaissant cet abus de la part du diffuseur, le tribunal a condamné à verser 5 millions d’euros au club.

Fedcom déjà lourdement condamné face à L’Équipe 

Cette somme se décompose en 3,327 millions d’euros pour l’ASVEL et 1,684 million d’euros pour l’ASVEL féminin selon nos confrères. Le groupe de média dispose de quinze jours pour faire appel.

Mauvais payeur avéré, ce qui lui a notamment valu de perdre son contrat de diffusion de la Betclic ÉLITE, toujours endetté envers de multiples créanciers, le groupe Fedcom Média a déjà été récemment condamné à verser 3,4 millions d’euros à L’Equipe.

LIRE AUSSI

En mars dernier chez nos confrères du Progrès, le président de la DNCCG Patrick Hianasy avait spécifié que si l’ASVEL vit selon lui “au-dessus de ses moyens”, elle n’était pas moins “la victime dans toute cette affaire ! Elle a signé un contrat et dans un État de droit, on respecte les contrats qu’on a signés”. Celui-ci prévenait que seul une victoire devant la Justice pouvait contraindre Fedcom à payer : c’est désormais chose faite.

LIRE AUSSI
Betclic ELITE - Alors que l’ASVEL connaît d’importants soucis financiers, liés notamment au non-respect du contrat par Fedcom Media, Patrick Hianasy, président de la DNCCG, s’est exprimé dans Le Progrès pour faire le point sur la situation. Il souligne la fragilité actuelle du modèle économique du club de Tony Parker.
Patrick Hianasy (DNCCG) alerte sur la situation financière de l’ASVEL, qu’il qualifie de « victime » – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
cambouis
Normal Tant mieux pour L'ASVEL mais ce sponsoring était un peu toxique à la base
Répondre
(1) J'aime
johndoe
et la LNB, on en parle????? elle a fermée les yeux comme la fédé sur le conflit d'interet entre l'équipe et skweek, la LNB donne les droits de retransmission a l'équipe qui n'a pas les moyens télévisuelles (étonnant, non? légere ,la LNB sur les appels d'offres)et qui soutraite alors avec skweek....en gagnant de l'argent..bizarre,non? sans parler du président de monaco propriétaire de skweek, principal sponsor de la roca et de ...l'asvel. le président de l'asvel en plus qui fait une emission hebdomadaire sur la plate-forme skweek...de mieux en mieux pour 2 clubs rivaux pour le titre...et personne ne s'offusque!!! plus c'est gros mieux ca passe....
Répondre
(1) J'aime
flavor_flav
Fedorycsev encore rattrapé par la justice. Après les affaires de corruption dans ses affaires, toutes les malversations, défauts de paiement et j'en passe dans le basket sont enfin condamnés. Va t-il payer les 5 millions? rien n'est moins sur
Répondre
(1) J'aime
raoul_fonfrin
Encore un douille pour ce pauvre TP. Qui veut être son associé ?
Répondre
(0) J'aime
bearnais64
Entre les indemnités de Mitrovic et les dettes, il ne va rester grand chose si Fedcom paye, ce qui est moins sur. Entre les mafieux de monaco et les magouilles de TP le basket français a du plomb dans l'aile
Répondre
(0) J'aime
dennisrod
Les clubs de Monaco et de Villeurbanne (je parle des dirigeants,pas des joueurs qui font le taf) ont vu l'argent leur monter à la tête en se lançant à corps perdu vers l'Euroligue qui,si elle est une magnifique compétition n'est plus dans les moyens financiers de ces deux clubs. La chute approche,Villeurbanne pourrait s'en tirer sans gros dommages,à condition toutefois de ne pas recommencer les mêmes erreurs avec la NBA EUROPE et de rentrer un peu dans le rang. Pour MONACO cela risque dans le futur d’être plus délicat.
Répondre
(0) J'aime
