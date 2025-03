Patrick Hianasy (DNCCG) alerte sur la situation financière de l’ASVEL, qu’il qualifie de « victime »

En difficulté financière depuis plusieurs mois, l’ASVEL tente de rester à flot malgré des recettes bien moindres que celles initialement prévues. En cause : l’avenant du contrat liant le club à Fedcom Media, maison mère de Skweek. Interrogé par Le Progrès, en marge de l’interview donnée par Tony Parker à ce même journal, Patrick Hianasy, président de la Direction nationale du Conseil et du contrôle de gestion de la Ligue nationale de basket (DNCCGCP), détaille les conséquences de cet écart de financement et se montre vigilant quant à la capacité du club à boucler ses fins de mois.

« L’ASVEL est la victime » dans l’affaire Fedcom Media

Le contrat de diffusion signé avec Fedcom Media en 2023 devait rapporter 7 millions d’euros par saison à l’ASVEL sur trois ans. Mais ce montant a été réduit à 2,9 millions via un avenant, et seuls 1,7 million auraient été versés pour la saison 2023-2024. « Il reste donc 1,2 million d’euros à récupérer pour 2023-2024. Et 2024-2025 n’est pas payé », explique Patrick Hianasy.

Ce déficit oblige aujourd’hui Tony Parker à combler l’écart de trésorerie sur ses fonds propres. « Tony Parker a signé un engagement à la DNCCG pour compenser à la fin des mois », précise Hianasy, regrettant que les autres partenaires n’aient pas suivi malgré une augmentation de capital fin 2023.

Face à ce qu’il appelle un « effet de ciseaux », entre dépenses fixes et recettes en baisse, Hianasy insiste : « Aujourd’hui, je vous affirme que l’ASVEL vit au-dessus de ses moyens. Mais dans toute cette affaire, il faut quand même se dire que l’ASVEL est la victime ! Elle a signé un contrat et dans un État de droit on respecte les contrats qu’on a signés. »

La DNCCG reste en alerte, sans être alarmiste : « Je suis très attentif à la solution que va trouver Monsieur Parker », conclut-il, tout en confirmant que seule une action en justice pourrait contraindre Fedcom Media à payer.