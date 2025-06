Ergin Ataman annonce la signature de T.J. Shorts au Panathinaïkos !

À la sortie du Final Four de l’EuroLeague, la rumeur de T.J. Shorts au Panathinaïkos était apparue. Quelques semaines plus tard, après un nouvel échec du Pana, cette fois en finale des playoffs grecs, la signature du meneur du Paris Basketball a été annoncée par l’entraîneur en personne du club athénien, Ergin Ataman.

Le Pana s’offre le joueur le plus important de la saison

Dans une interview accordée au média turc HT Spor, le technicien a fait de l’hypothèse T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) au Panathinaïkos une réalité : « Jusqu’à présent, au Panathinaikos, ce qui est clair, c’est que nous avons signé T.J. Shorts, le joueur le plus important de la saison », a-t-il déclaré. Plutôt élogieux quand on sait que le sélectionneur de la Turquie avait sous ses ordres cette saison ni plus ni moins que le MVP de la saison régulière d’EuroLeague, Kendrick Nunn…

🚨 TJ SHORTS PANAHTHINAIKOS'TA! Ergin Ataman: "TJ Shorts'u transfer ettik, Vasilije Micić dönmek istiyor ama bizim almamız mümkün değil." pic.twitter.com/8fflHcHxs0 — Euroleague Time (@euroleague_time) June 11, 2025

La signature de T.J. Shorts au Panathinaïkos s’apparente évidemment comme l’énorme prise de cette intersaison 2025 en EuroLeague. Double MVP du championnat de France, troisième meilleur joueur de la saison européenne, le Californien était l’un des plus gros poissons sur le marché.

Après deux saisons à Paris, son départ de la capitale française était quasiment inéluctable. Vainqueur de l’EuroCup et de la Leaders Cup en 2024, puis de la Coupe de France en avril dernier, T.J. Shorts tentera de partir sur un premier titre de champion de France pour le Paris Basketball, tout comme son entraîneur Tiago Splitter, qui va lui en NBA.

Pas d’association avec Micic

En revanche, l’entraîneur grec a exclu l’arrivée du meneur serbe Vasilije Micic, actuellement en quête d’un retour en Europe après son aventure en NBA : « Il veut revenir, mais ce ne sera pas chez nous. » Le champion en titre de l’EuroLeague prépare donc activement la saison prochaine avec de grandes ambitions.