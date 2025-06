Officiel : Tiago Splitter quitte Paris pour la NBA et les Portland Trail Blazers

Tiago Splitter quitte le Paris Basketball pour rejoindre le staff des Portland Trail Blazers en NBA. Après une saison réussie, marquée par une qualification historique en playoffs d’EuroLeague et des finales de Betclic ELITE encore à disputer, le Brésilien va poursuivre sa carrière de technicien en retournant aux États-Unis. Dans l’Oregon, il intègre le staff en reconstruction de l’entraîneur principal Chauncey Billups.

Stacked bench. Strong minds. Welcome our new coaches to Rip City 🌹 pic.twitter.com/LgSKZ8Brvf — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 11, 2025

La carrière d’entraîneur de Tiago Splitter en Europe va déjà s’interrompre au bout d’une saison. Après avoir amorcé sa reconversion au coaching en 2019, l’ancien joueur NBA et EuroLeague a fait le choix du Paris Basketball pour ses grands débuts comme entraîneur principal. Un pari qui s’est avéré gagnant – gagnant pour les deux parties.

La même trajectoire que Tuomas Iisalo

Le club de la capitale a franchi de nouvelles étapes dans son histoire en ralliant les playoffs d’EuroLeague pour sa première participation et en remportant un nouveau trophée, la Coupe de France, en attendant peut-être de décrocher son premier titre de champion de France. L’ancien champion NBA avec les Spurs a lui encore amélioré sa côte aux yeux des équipes, recevant pas mal de sollicitations sur le Vieux Continent. Mais l’ancien assistant des Houston Rockets et Brooklyn Nets a privilégié l’Association.

Tiago Splitter a peut-être comme ambition de suivre la même trajectoire que son prédécesseur à Paris, Tuomas Iisalo. Parti à l’été 2024 vers la NBA pour devenir assistant aux Memphis Grizzlies, le Finlandais a été nommé coach par intérim suite au renvoi de Taylor Jenkins. Au terme de la saison, il a été conforté à ce poste et sera l’entraîneur en chef de la franchise du Tennessee pour l’exercice 2025-2026.

Nouveau chapitre à ouvrir pour Paris, avec Tabellini ?

Pour le Paris Basketball, c’est une nouvelle réorganisation de son staff technique et plus globablement de son effectif qui s’annonce après les finales de Betclic ELITE. Le technicien italien Francesco Tabellini, libéré par Nymburk récemment, est le favori pour devenir le 5e entraîneur de l’histoire du club parisien. En plus de découvrir l’EuroLeague, son chantier sera vaste puisqu’il devra certainement composer sans plusieurs artisans du succès du Paris Basketball ces deux dernières saisons, comme T.J. Shorts ou encore Tyson Ward.