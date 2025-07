Suivi par Saint-Quentin, l’intrigant Zakai Zeigler débarque à Nanterre

Ce sont les petits clins d’œils du mercato estival. Petit meneur issu de Tennessee, Zakai Zeigler (1,75 m, 22 ans) était apprécié par Philippe Da Silva, qui avait songé à lui pour Saint-Quentin (qui devrait finalement embaucher un profil plus expérimenté avec Nick Johnson). Mais c’est finalement auprès de… Julien Mahé, l’ancien coach emblématique du SQBB, que le rookie américain fera ses débuts en France.

Pour cause, c’est Nanterre qui vient d’annoncer sa signature. Loin des quatre néophytes de la SIG Strasbourg, le club francilien en est tout de même désormais à deux joueurs issus des championnats universitaires (après Mitchell Saxen).

Nouvelle recrue! Le meneur des @Vol_Hoops Zakai Zeigler rejoint @Nanterre92 et tentera de prendre de vitesse la @Betclic_ELITE! Auteur d'une bonne Summer League avec les @DetroitPistons Zakai tournait à 13,8pts et 7,4pds par match lors de sa dernière saison @NCAA. Let's go ZZ !💪 pic.twitter.com/qC3tV9s7Kt — Nanterre 92 (@Nanterre92) July 23, 2025

Une plainte contre la NCAA,

privé de 2 à 4 millions de gains ?

Destiné à évoluer un jour en France avec de telles initiales, ZZ, qui renvoient à un soir de juillet 1998, Zakai Zeigler ne souhaitait pourtant pas se trouver si tôt dans le circuit professionnel. Ces dernières semaines, il a tout fait pour avoir le droit de disputer une cinquième saison en université. À tel point qu’il a déposé une plainte contre la NCAA, demandant à un juge fédéral de lui accorder son éligibilité.

Alors qu’il a perçu 500 000 dollars en 2024/25, Zakai Zeigler estimait être privé d’une hausse exponentielle de sa rémunération, de l’ordre de 2 à 4 millions de dollars pour une saison, en vertu de son droit à l’image. Loin d’être anodin, surtout pour un jeune homme qui a vu la maison familiale du Queens être détruite par un incendie lors de son cursus universitaire. S’il clamait être « arbitrairement privé » de son éligibilité, il a finalement été débouté. Son appel a finalement été abandonné début juillet, ses avocats indiquant qu’il s’était résolu à accepter de partir dans le monde pro, tout en voulant tout de même pousser la procédure jusqu’aux tribunaux.

Parmi les cinq meilleurs meneurs de NCAA

Si les revenus NIL de Zakai Zeigler pouvaient augmenter d’une façon aussi météorique l’an prochain, c’est parce que le New-Yorkais est devenu au fil des ans une vraie figure de la NCAA, parmi les cinq finalistes du trophée Bob Cousy cette année, récompensant le meilleur meneur du pays.

Non drafté à cause de sa petite taille, le néo-francilien a tout de même accumulé les récompenses : double meilleur meneur de sa conférence (Southeastern) et double meilleur défenseur, comme un certain Anthony Davis avant lui (et Yves Pons aussi). Élu dans le troisième meilleur cinq de toute la NCAA (13,6 points à 40%, 2,9 rebonds, 7,4 passes décisives et 1,9 interception), il est également le meilleur passeur de l’histoire des Volunteers avec 747 offrandes distribuées en 138 matchs.

Un joli duo avec Benjamin Sene ?

Invité par les Detroit Pistons en NBA Summer League ces derniers jours à Las Vegas, il n’a pas démérité avec 9 points et 3 passes décisives, passant notamment 15 points en 11 minutes à Miami le 17 juillet.

Soit un profil particulièrement intéressant à façonner pour Julien Mahé, qui devra toutefois canaliser son trop grand enthousiasme à 3-points. Zeigler prend en effet plus de tirs lointains (199) qu’à 2-points (167), avec une efficacité douteuse (32%). Mais ses aptitudes défensives, qui pourraient s’inscrire dans la lignée d’un John Linehan à la mène, et sa forte créativité devraient lui permettre de former un duo particulièrement complémentaire avec Benjamin Sene. Histoire de démarrer son ascension dans le monde pro afin, à terme, de tenter de gagner en Europe ce qu’il aurait pu percevoir en NCAA ?

L’effectif de Nanterre version 2025/26 :