Le miraculé Nelly Junior Joseph, quatrième rookie de l’été (!) pour la SIG Strasbourg

La statistique est invraisemblable : à elle seule, la SIG a déjà signé plus de rookies que tous les clubs de Betclic ÉLITE en cumulé l’an dernier. Alors que seuls Mohamed Diarra, Hunter Cattoor et Allen Flanigan avaient fait le grand saut entre la NCAA et la Betclic ÉLITE lors de l’été 2024 (pour une révélation, une pioche correcte et un flop), un quatrième néophyte débarque à Strasbourg.

Si Nanterre n’est pas en reste avec deux rookies engagés cet été, la SIG explose tous les compteurs puisqu’elle vient d’annoncer la signature de Nelly Junior Joseph (2,05 m, 23 ans) après celles de Fousseyni Traoré, Adama Bal et Ben Gregg. Quatre rookies pour un seul club, un total qui a tout d’un record historique en Betclic ÉLITE.

🚨𝑨𝑳𝑬𝑹𝑻𝑬 𝑹𝑬𝑪𝑹𝑼𝑻𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻 🚨 La SIG Strasbourg est heureuse d’annoncer la signature du pivot nigérian Nelly Junior Joseph (23 ans, 2m05), qui vient boucler le secteur intérieur. Welcome Nelly Junior 👋 🗞 Communiqué : https://t.co/NBrzhdNwNg#gosig pic.twitter.com/sLNdgzAmv3 — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) July 23, 2025

Récemment auteur d’une NBA Summer League de qualité avec les Atlanta Hawks (6,2 points à 65%, 6,6 rebonds et 2,2 passes décisives), tout juste sacré MVP du tournoi international de Portsmouth (comme Jimmy Butler, par exemple, avant lui), Nelly Junior Joseph était l’an dernier l’un des pivots les plus intrigants de NCAA (14,2 points à 56%, 11 rebonds, 1,2 passe décisive, 1,3 interception et 1,5 contre), quatrième meilleur rebondeur de tout le circuit universitaire.

Seul à 11 ans pour trouver à manger

Déjà une belle réussite en soi quand on sait d’où il s’est extirpé, des rues de Benin City (Nigeria), enfant de 11 ans en pleine errance, vivant seul dans la maison de sa grand-mère décédée. « J’étais en galère en ville, à essayer de trouver à manger. » Déjà très grand pour son âge, tout le monde lui disait de se mettre au basket, mais ce n’était pas la balle orange qui allait le nourrir… « Personne ne s’occupait de moi », a-t-il raconté à Albuquerque Journal. « C’était à moi de trouver mon petit-déjeuner, mon déjeuner et mon dîner. Je sortais pour travailler. Je demandais aux gens si je pouvais aller leur chercher de l’eau ou nettoyer chez eux. Je faisais ce genre de boulot à l’époque, juste pour pouvoir manger, juste pour pouvoir m’acheter du pain tous les jours. »

Ce n’est qu’à 13 ans, sous l’influence du pasteur Kingsley Omeonu, que Nelly Junior Joseph daigna se mettre au basket plutôt qu’au foot, un an après avoir renoncé à faire une partie sur un playground local, découragé par les gabarits sur le terrain. Il lui aura encore fallu surmonter des obstacles inédits pour un adolescent, comme économiser suffisamment d’argent pour se payer un billet de bus pour Lagos, afin de rejoindre une académie, mais sa vie a changé avec cette décision.

Passé par le Japon et la NBA Academy

Façonné entre Lagos (où il est devenu très proche de Charles Bassey, l’actuel intérieur des San Antonio Spurs), le Japon (!) et la NBA Academy Africa au Sénégal qui lui ouvrit de nombreuses portes, le futur strasbourgeois a fini par intégrer la voie royale pour tout aspirant professionnel : le rêve américain avec la NCAA. Pour cinq saisons de qualité, entre Iona (avec le légendaire Rick Pitino) et New Mexico, tapant dans l’œil de plusieurs observateurs qui lui prédisent désormais un futur en EuroLeague.

Parmi eux, le directeur sportif alsacien, Nicola Alberani : « Nelly est un joueur avec un fort potentiel. C’est une recrue qui correspond parfaitement à la vision que nous avons pour notre secteur intérieur. Tous nos intérieurs ont des profils afin de proposer un basket efficace : ils sont intelligents, solides et savent faire circuler le ballon. Nelly s’inscrit parfaitement dans ces critères. Nous pensons qu’il a encore une belle marge de progression et nous sommes impatients de l’accompagner dans son développement au cours des prochains mois. »

« Il souhaite prouver sa valeur »

Présenté comme un intérieur solide physiquement, mobile et particulièrement dissuasif, le Nigérian vient compléter la raquette de la SIG Strasbourg où il sera chapeauté par le futur taulier William Pfister, en compagnie de trois autres jeunes (Ben Gregg, Fousseyni Traoré et Jahel Trefle).

« Il correspond à l’état d’esprit et au profil global que nous recherchons : des qualités basket, un jeu intense, et une formation issue d’un bon programme universitaire », indique le coach, Janis Gailitis, qui assume le fait de recruter un nouveau rookie. « Nous savons qu’il n’a pas encore beaucoup d’expérience, mais il est très ambitieux et souhaite prouver sa valeur au niveau professionnel. Nous pensons qu’il pourra assumer des responsabilités le moment venu. C’est un joueur capable de s’exprimer des deux côtés du terrain, aussi bien en attaque qu’en défense, en mettant à profit ses qualités physiques pour aider l’équipe. Notre travail sera de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il puisse exprimer tout son potentiel dans le basket européen. Il n’y a aucun doute : il arrive avec une mentalité de gagnant, qu’il a déjà su démontrer. »

La SIG Strasbourg ne recherche désormais plus que deux pièces pour terminer son puzzle version 2025/26 : un arrière, appelé à être un joueur majeur, et un ailier.

L’effectif version 2025/26 de la SIG Strasbourg :