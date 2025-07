Nancy au complet avec Fleming Jr : « On aura probablement l’équipe la plus jeune du championnat »

Désireux de s’attacher les services de Phlandrous Fleming Jr (1,91 m, 26 ans), le SLUC Nancy espérait simplement que l’ancien portelois ne tape pas trop dans l’œil de franchises NBA lors de la NBA Summer League, où il a brillé le temps d’un match avec Memphis (11 points à 4/10, 10 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception contre Portland).

Heureusement pour le club lorrain, cela n’a pas été le cas et le SLUC a pu officialiser son arrivée, bouclant ainsi son recrutement pour la saison 2025/26.

Effectif 2025-2026 🚨 Phlandrous Fleming Jr. dernière recrue du SLUC Nancy Basket ! ➕ d'infos ➡ https://t.co/Fq2qvgqHar#GoSLUC pic.twitter.com/x2WQF1HbFd — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) July 23, 2025

Lancé au Portugal en 2022, Phlandrous Fleming Jr connait la Betclic ÉLITE pour avoir vécu une qualification inespérée en playoffs avec Le Portel en 2023/24 (11,4 points à 41%, 4,5 rebonds et 3,5 passes décisives). Lui a connu sa montée en puissance puisqu’il a brillé l’an dernier avec le Telekom Baskets Bonn, notamment en Champions League (14,6 points à 43%, 3,9 rebonds et 3,9 passes décisives).

« Un garçon en pleine progression »

Ce qui rend encore plus surprenante son arrivée à Nancy, toujours dépourvu de Coupe d’Europe, comme le reconnait Laurent Eisenbach, membre du comité directeur du club. « Après avoir réalisé une belle saison en BCL, c’est véritablement une performance d’avoir pu concrétiser avec lui. Cela clôt notre recrutement avec pas moins de 5 joueurs qui évoluaient en BCL ou Eurocup la saison dernière, ce qui constitue une vraie satisfaction dans la mesure ou ne jouons pas de coupe d’Europe. Ainsi, malgré une équipe ultra jeune et probablement la plus jeune du championnat avec 23,8 ans de moyenne, nous disposons de plusieurs joueurs déjà dotés d’une belle expérience du haut niveau. »

« Dans l’optique de continuer à renforcer le niveau athlétique, physique et la taille de notre effectif, nous sommes heureux d’accueillir Phlandrous », ajoute le coach Sylvain Lautié. « C’est un garçon en pleine progression, qui vient compléter un groupe jeune et prometteur. Joueur enthousiaste et très polyvalent, il a connu une belle évolution dans son tir à 3 points d’une saison à l’autre.Capable de jouer sans ballon, il ouvre des possibilités intéressantes dans notre jeu offensif. Nous pourrons l’associer à plusieurs combinaisons sur la ligne arrière. Enfin, c’est un joueur capable d’imposer une pression défensive très haute, à l’image de nombreux éléments de notre effectif, tous déterminés à défendre fort ! »

L’effectif du SLUC Nancy version 2025/26 :

Enzo Goudou-Sinha – Marc-Owen Fodzo-Dada

Phlandrous Fleming Jr – Mohammad Amini – Landers Nolley II

Aundre Hyatt – Kevin Marsillon-Noleo – Stéphane Gombauld – Isaiah Cozart – Kany N’kouka

Avec Dimitri Voiturin