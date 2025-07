Shevon Thompson, Caleb Walker, Devin Oliver : des destinations parfois surprenantes après le SLUC Nancy

À Nancy, c’est une page qui s’est tournée cet été. Bien sûr, en septembre prochain, les habitués de Gentilly ne seront pas dépaysés par les retours d’Enzo Goudou-Sinha ou Stéphane Gombauld, mais de nombreux historiques ont choisi d’aller voir ailleurs.

C’est le cas du capitaine, Antony Labanca, parti découvrir une Coupe d’Europe avec Bourg-en-Bresse, tout comme Zacharie Perrin, à Hambourg. Leur ex-coéquipier Clément Frisch a fait encore mieux avec une signature en EuroLeague, à Vitoria. Respectivement Lorrains depuis 2021 et 2023, Caleb Walker et Shevon Thompson ont également gonflé la case des départs.

Pour l’ailier américain, son futur est tracé. Ce sera un retour en deuxième division, pour la première fois depuis la saison 2021/22 à Nancy. Alors qu’il sort d’une saison plus que correcte avec le SLUC (11 points à 53%, 2,8 rebonds et 2,8 passes décisives), l’ancien gravelinois s’est engagé avec le Givova Scafati, tout juste relégué en Serie A2

« J’ai de grandes attentes pour cette saison », a souligné le joueur. « Je suis sûr qu’elle sera une réussite. J’arrive dans un club avec beaucoup d’histoire. Ce sera une expérience formidable pour ma famille et moi ! »

Après avoir aligné les ardoises pendant deux saisons avec Nancy, toujours sur le podium du classement à l’évaluation (n°2 avec 18,8 en 2025), Shevon Thompson (2,13 m, 32 ans) devrait monnayer son nouveau statut ailleurs. Élu meilleur pivot de Betclic ÉLITE (15,3 points à 66% et 7,3 rebonds), et MVP du All-Star Game, l’ancien intérieur de Fos-Provence est annoncé au Spartak Subotica par le média Basketball Sphere.

Une signature qui, outre le fait de retrouver son ex-coéquipier nancéien Luka Cerovina, lui permettra de retrouver une compétition européenne pour la première fois en quatre ans, lui qui avait terminé meilleur rebondeur de BCL en 2020 avec Ostende. Le Spartak Subotica est engagé en Champions League et figure même dans le groupe du Mans, avec également le Benfica Lisbonne et l’épouvantail Gran Canaria dans le lot.

L’an dernier, Shevon Thompson avait pourtant prolongé avec le SLUC pour trois ans, soit jusqu’en 2027. Mais L’Est Républicain a révélé que le Jamaïcain comptait activer sa clause de départ, ce qui n’est pas une surprise vu les arrivées combinées d’Isaiah Cozart et Stéphane Gombauld dans la raquette. Le club n’a cependant rien officialisé depuis le 25 juin, la date fatidique pour se libérer de son engagement.

Spartak has made a major move in the transfer market, securing the signing of Shevon Thompson, one of the top performers in LNB Pro A last season, according to @BSphere_ source.

More ⤵️https://t.co/mUA7LbcKgy

— Basketball Sphere (@BSphere_) July 19, 2025