Antony Labanca explique sa signature à Bourg : « Je voulais jouer une Coupe d’Europe avant la fin de ma carrière »

Après la qualification de la JL Bourg pour les demi-finales du championnat de France, Antony Labanca (1,92 m, 30 ans) a fait une apparition surprise dans la salle de presse d’Ékinox. L’ancien capitaine du SLUC Nancy s’est officiellement engagé jusqu’en 2027 avec le club burgien. Il en a expliqué les raisons.

Antony, pourquoi rejoignez-vous la JL Bourg ?

Le club de Bourg-en-Bresse est maintenant une équipe compétitive, qui s’impose dans le haut de tableau du championnat de France. C’est cette envie de voir plus haut qui m’a amené à jouer pour Bourg. À 30 ans, ce sera ma première expérience en Coupe d’Europe. C’est un gros plus pour moi !

Le style de Frédéric Fauthoux aussi ?

Complètement ! C’est un jeu très collectif où tout le monde apporte et est impliqué. Pour un shooteur qui dépend du collectif comme moi, ça va être un plaisir de jouer pour Freddy Fauthoux.

Comment ta réflexion sur le fait de quitter Nancy, où vous étiez capitaine et très implanté, a-t-elle cheminé ?

Le choix n’a pas été simple. Ça faisait cinq ans que j’étais à Nancy. J’avais des responsabilités, du temps de jeu mais je voulais vivre une expérience en Coupe d’Europe avant ma fin de carrière. La réflexion a finalement été plutôt facile, même si j’avais beaucoup d’attaches au SLUC.

Comment le SLUC a-t-il réagi à votre départ ?

J’espère qu’ils l’ont bien pris car c’est un beau projet qui arrive pour ma part. Comme j’ai pu le dire à plusieurs personnes, Nancy est un très bon club pour former, un tremplin. On le voit avec mon coéquipier Clément Frisch qui va partir en Espagne. C’est rebondir à Nancy pour voir de nouveaux horizons.

Vous allez découvrir la Coupe d’Europe sur le tard alors que vous êtes longtemps resté en Pro B… Mesurez-vous le chemin parcouru ?

J’ai un parcours presque atypique, puisque je suis passé par la Nationale 1 également (avec Souffelweyersheim entre 2017 et 2019, ndlr). L’EuroCup va être une très belle expérience. Je suis satisfait de toute cette carrière et du fait d’être passé de la N1 à la Pro B, puis la Betclic ÉLITE, et maintenant la Coupe d’Europe.

La réaction de François Lamy

« Antony est un stabilisateur de jeu. Hormis sa spécificité de tir longue distance, il prend de bonnes décisions sur un terrain, et a la capacité de défendre. Il dispose aussi d’une faculté assez rare de pouvoir être efficace sans ballon, tout en ayant la capacité à jouer balle en main au besoin. Nous sommes toujours en recherche de joueurs disposant d’atouts spécifiques, transposables au plus haut niveau, et nous pensons que cette qualité de tir et cette pertinence dans le jeu pourront être un des atouts des effectifs à venir de la JL.

Antony avait une forte volonté de disputer une compétition internationale, et nous avons négocié les conditions de son départ très paisiblement avec Sylvain Lautié et Youri Verieras, le coach et le DG du Sluc, que nous remercions ».