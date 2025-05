Clément Frisch récompensé de ses progrès : direction… Vitoria, et l’EuroLeague !?

Qui aurait cru cela, en 2023, lorsqu’il venait de boucler une première saison en Betclic ÉLITE à 4 points et 2 rebonds de moyenne ?! À peine deux ans plus tard, Clément Frisch (2,01 m, 23 ans) va découvrir l’EuroLeague !

Qu’il évolue un jour au sein du gratin européen, passe encore, on connaissait son potentiel et c’est tout le mal que l’on peut attendre d’un MVP du championnat espoirs. Mais que cela arrive aussi rapidement, et surtout sans passer par la case Coupe d’Europe avec un club français, non, on n’y aurait pas cru !

De la Pro B à l’EuroLeague, via Nancy, en trois ans

Mardi, L’Est Républicain informait que Clément Frisch allait rejoindre un club espagnol disputant l’EuroLeague, avançant le nom de Vitoria. Ce samedi, Basket Europe est venu confirmer l’identité du club : l’enfant d’Illkirch-Graffenstaden devrait renforcer les rangs du Baskonia à la rentrée.

Une superbe promotion pour l’ancien intérieur de Denain (en 2021/22), qui a quasiment doublé ses statistiques cette saison (de 6,5 points et 3,1 rebonds à 11,3 points à 47%, 5,1 rebonds et 2,1 passes décisives), devenant notamment une vraie menace à 3-points (43%). Une nouvelle dimension saluée par le trophée de MIP du championnat, soit de meilleure progression !

« Fasciné depuis toujours par l’EuroLeague »

Aperçu très brièvement en 2021 en Champions League avec son club formateur, la SIG Strasbourg (1 minute à Burgos et 11 à Vilnius), Clément Frisch va donc découvrir le grand monde sans transition : l’EuroLeague, avec un club prestigieux, et le championnat le plus relevé d’Europe !

Soit un vrai objectif de réalisé, pour quelqu’un qui se disait « fasciné depuis toujours par l’EuroLeague et le niveau d’exécution dans cette compétition » au micro des DNA en mars.