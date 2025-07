L’agent de Daniel Theis confirme : l’option de rester à Monaco « est la plus réaliste »

Sauf surprise, Daniel Theis (2,03 m, 33 ans) sera bien un joueur de Monaco à la rentrée. Malgré qu’il soit sous contrat jusqu’en 2026, son avenir est sujet aux spéculations étant donné la cote qu’il a auprès des grosses écuries européennes. Ainsi, le Panathinaïkos, le Real Madrid ou encore Fenerbahçe se sont renseignés sur sa disponibilité ces dernières semaines.

Dans un article de Mozzart Sport, on apprend que le Partizan Belgrade fait aussi partie de la liste des candidats pour l’ancien NBAer. Le club serbe a pour priorité d’embaucher un pivot en ce moment, et a toqué la porte de Theis. Mais les noir et blanc ont reçu une réponse négative de l’agent du joueur, expliquant que « rester à Monaco était l’option la plus réaliste » pour lui, toujours selon Mozzart Sport.

👀 Partizan has reportedly shown interest in Daniel Theis! 🇷🇸 The black-and-white Serbian team is looking to reinforce their roster and inquired about Daniel Theis’ availability to change teams. pic.twitter.com/H4va17N701 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) July 19, 2025

Une pièce centrale de Monaco la saison prochaine ?

Il faut dire que celui qui a joué sous 6 maillots en NBA (Celtics, Bulls, Rockets, Pacers, Clippers, Pelicans) n’a eu que peu de temps pour s’exprimer à Monaco. Arrivé en février, le pivot allemand n’a joué qu’une quinzaine de matchs en EuroLeague et cinq matchs en Betclic ÉLITE avant de se blesser. Mais son impact des deux côtés du terrain était flagrant. Il a apporté 11,7 points et 5,5 rebonds en 26 minutes de moyenne lors de ses apparitions européennes.

D’où l’intérêt du club monégasque de le conserver pour le moyen-terme, malgré l’arrivée de Kevarrius Hayes avec un profil similaire de protecteur d’arceau, le shoot en moins. L’intérêt semble donc réciproque pour le joueur qui valoriserait le projet sportif et probablement aussi la qualité de vie sur le Rocher.

« En un sens, l’intégration était facile pour moi. Je suis arrivé dans une équipe qui jouait déjà très bien, et j’ai juste essayé d’apporter ma pierre à l’édifice, pour contribuer à l’objectif d’aller au Final Four. Pour moi, c’était une bonne adaptation, les gars m’ont rendu la vie facile. Tout est allé très vite. » Daniel Theis dans une interview pour le site de l’AS Monaco en mai

Finaliste de l’EuroLeague et des playoffs de Betclic ÉLITE, l’AS Monaco semble donc repartir sur les mêmes bases pour la saison prochaine. Le socle de l’effectif est conservé, avec comme seuls départs confirmés à ce jour Mam Jaiteh, Georgios Papagiannis sur le poste de Theis, et Vitto Brown. La colonne des arrivées est elle seulement remplie par Kevarrius Hayes pour le moment, en attendant peut-être celle de Nikola Mirotic qui se fait attendre.

Une stabilité qui fait la recette de Monaco depuis plusieurs années et qui semble encore l’option prise cet été. Le mélange d’expérience, de complémentarité française et internationale dessine un collectif taillé pour performer sur les deux fronts, national et continental. En attendant la pièce supplémentaire pour compléter le tout ?