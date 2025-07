L’Équipe de France U19 féminine assure l’essentiel : 5e place au Mondial validée

On aurait aimé voir cette équipe de France U19 féminine, classée 2e du Power Ranking de la FIBA avant la compétition, terminer avec une médaille. Mais la défaite en poules contre l’Australie a coûté trop cher pour le reste de la compétition. Terminant deuxièmes d’une poule réduite à 3 nations à cause du forfait du Mali (pour défaut de visa), les Bleuettes ont dû affronter l’ogre américain dès les quarts de finale. Et malgré les efforts remarquables des joueuses d’Aurélie Bonnan, une défaite 70-65 était au bout. Celle-ci les a forcées à jouer deux matchs de classement 5-9, qu’elles ont remporté pour s’assurer la meilleure place qu’elles pouvaient obtenir dans cette situation.

France-Japon : une affiche avec des antécédents

Après la victoire facile de 30 points contre le Portugal hier, les Françaises ont affronté les piégeuses japonaises ce dimanche 20 juillet. Leur style de jeu très rapide et largement basé sur le tir à 3-points peut causer des problèmes. On se rappelle notamment que l’équipe de France A en avait fait les frais par deux fois aux Jeux Olympiques de Tokyo. Mais les Bleuettes ont été solides.

Même si elles ont été plusieurs fois prises de vitesse dans des 1 contre 1, les défenseurs tricolores ont globalement imposé leur physique. Grâce à leur avantage de taille, on compte notamment 6 contres en leur faveur, dont certains au large, avec Sarah Cissé et Inès Pitarch-Granel en haut du tableau (2 contres chacune). Elles ont pourtant subi la hargne et la malice des Japonaises au rebond, puisque celles-ci ont arraché 13 rebonds offensifs et gagné la bataille (47 à 37).

Nell Angloma has also gotten a few assists from screen actions (one via a P&R, another via a reject drive and dish) pic.twitter.com/8fGKtDCehE — Alford Corriette (@alfcorriette) July 19, 2025

Les signes d’une équipe solide

Mais grâce à une rotation encore une fois resserrée, les Tricolores n’ont pas tremblé. Les leaders ont une nouvelle fois porté l’équipe, avec 15 points et 8 rebonds de Nell Angloma, 14 points et 6 rebonds de Cissé ou encore 16 points et 7 rebonds de Pitarch-Granel, qui s’est décidément ressaisie dans ces matchs de classement après une compétition ratée. On note l’absence pour le deuxième match d’affilée de Stella Colas, tellement importante dans ce Mondial vu l’absence de Téa Cléante à la mène.

Unefois la victoire assurée, les visages se sont relâchés, mais le staff n’a pas fait sortir ses meilleures joueuses pour autant. Elles engrangent finalement une victoire de 12 points (76-64) et récupèrent la 5e place du Mondial. Les sourires, mais pas les cris de joie comme après une médaille, étaient de mise après le coup de sifflet final. Cette cinquième place est finalement plutôt mal payée. Elles devront observer les deux équipes qui les ont battues – les États-Unis et l’Australie – s’affronter en finale ce soir.