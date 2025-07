Angers mise sur le pari Jeron Bowers

Jeron Bowers est le nouveau pari de l’Étoile Angers Basket pour la saison 2025-2026. Après avoir brillé à Lons-le-Saunier en Nationale 2, l’ailier américain rejoint un effectif en pleine reconstruction, avec pour objectif de faire bonne figure en NM1 malgré un budget resserré.

Un pari audacieux venu de la NM2

Révélé en France par Lons-le-Saunier, où il a posé ses valises en 2023 après un passage par les ligues semi-professionnelles californiennes, Jeron Bowers s’est vite imposé comme l’une des attractions de NM2. Pour sa première saison complète avec l’ALL, il compilait 13,5 points de moyenne avant de revenir au club en cours de saison 2024-2025, où il a été encore plus tranchant (16,4 points par match).

Avant son arrivée en France, l’ailier américain s’était illustré dans la TBL (The Basketball League), une ligue mineure professionnelle aux États-Unis. Sous le maillot des Dayton Flight, il tournait à 14,8 points, 7,3 rebonds avec une adresse globale de 69,6 % de réussite aux tirs.

Angers reconstruit son effectif autour d’un nouveau noyau

Après les arrivées de Tidiane Badiane et Dalil Hadi, l’EAB poursuit la construction de son groupe avec l’ambition de rester compétitif malgré un budget plus modeste. Jeron Bowers vient renforcer une base composée de Yannis Harrath, Noah Guillaume, Victor Serrano et Baptiste Oger.

Avec sa polyvalence sur les postes 3 et 4, son énergie et son impact athlétique, l’Américain pourrait rapidement devenir un joueur clé pour Angers, qui espère vivre une saison plus sereine en 2025-2026.