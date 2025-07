« Chargé d’amertume », Vincent Pourchot quitte Metz : « Ce club n’est plus le même »

« Ce club n’est plus le même ». Alors qu’il a « cru à une suite » la saison prochaine dans le club de son département d’origine, l’intérieur Vincent Pourchot (2,21 m, 32 ans) a annoncé sur les réseaux sociaux son départ des Canonniers de Metz, qui ont bénéficié d’un repêchage en NM1 pour 2025-2026.

Joueur expérimenté de Pro B et de NM1, au-delà d’être une star des réseaux sociaux où il s’amuse de son quotidien de personne de grande taille, Vincent Pourchot a pris la parole « avec une profonde déception, teintée de colère », alors que tout lui renvoyait des signaux d’une prolongation. « On m’a laissé entendre que le club comptait sur moi, qu’un projet se construisait pour la saison à venir. Le jour où le club a été repêché en Nationale 1, on m’a même contacté comme si je faisais encore partie de l’effectif », raconte-t-il avec regrets. Ses statistiques parlaient d’ailleurs plutôt en sa faveur, valant 12,3 points, 6,0 rebonds, 1,5 passe décisive en 21 minutes de moyenne la saison passée.

PROFIL JOUEUR Vincent POURCHOT Poste(s): Pivot Taille: 221 cm Âge: 32 ans (27/07/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 12,3 #53 REB 6 #24 PD 1,5 #186

Il déplore l’absence « d’un discours clair » du club à son égard. Ce serait à son initiative, « le 13 juillet, après des semaines d’attente et de silence », que les choses auraient bougé suite à une relance du joueur. « Et la réponse que j’ai eue… ‘Désolé, on n’a plus d’argent pour toi.' ». C’est d’ailleurs ce manque de franchise qui agace Vincent Pourchot : « la raison de ma colère est que personne n’a eu le courage de venir m’en parler en face. Chacun s’est caché derrière l’autre. À ceux qui se présentent comme ‘les grandes instances’’comme vous aimez vous appeler, je tiens à dire ceci : j’ai été fidèle à mon club, à ma ville, et je n’ai jamais triché. […] J’ai refusé des offres cet été par amour du club et de ma ville parce que je croyais au discours qu’on m’avait tenu et j’y ai cru jusqu’au bout… »

« Ce n’est que du business »

Il remet d’ailleurs l’image du club en question, l’accusant d’être mensongère. « Il faut se rendre à l’évidence : ce club n’est plus le même. On continue de nous vendre l’image d’un ‘club familial’… mais derrière cette façade ce n’est que du business. Avec du recul, je m’interroge : que cherchez-vous vraiment ? Un joueur investi, loyal, prêt à tout donner pour ce maillot ? Ou bien ‘la star de Tik Tok’, comme j’ai parfois été présenté pour plaire aux sponsors ? »

Aujourd’hui « sans rien« , l’intérieur de 32 ans cherche une nouvelle opportunité pour la suite de sa carrière, se disant « prêt à jouer ».