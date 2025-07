[Vidéo] Où regarder la petite finale France-Serbie de l’EuroBasket U20

Pour la première fois depuis trois ans, l’équipe de France U20 ne disputera pas la finale de l’EuroBasket. La génération 2005 – handicapée par l’absence de ses meilleurs éléments déjà en NBA et du coach double champion d’Europe Guillaume Vizade – a été éliminée en demi-finale par la Lituanie (81-71). Seul rescapé de l’épopée de 2024, Roman Domon a encore fini meilleur marqueur avec 15 points. Mais le supporting cast n’a pas été au rendez-vous, notamment dans l’adresse et en défense.

À peine remis de la déception de la défaite, les Bleuets joueront donc une petite finale moins de 24 heures après. Le match pour le bronze est en effet programmé à 17h00 contre la Serbie, toujours à la Nea Alikarnassos Arena d’Héraklion (Grèce). Les Serbes, première équipe à battre la France dans la compétition (84-65 en poules), ont été éliminés par l’Italie, 85-78. L’occasion sera belle pour les hommes de Mickaël Hay de prendre leur revanche face à une équipe qui les avait malmenés physiquement. Il faudra se méfier une nouvelle fois de l’ailier Pavle Nikolic, troisième meilleur marqueur du tournoi avec 16,7 points et 7,2 rebonds de moyenne.

Une troisième médaille d’affilée ?

L’équipe de France U20 masculine a disputé sept fois la petite finale depuis la création de l’Euro U20 en 1992. Le bilan total est de quatre médailles de bronze pour trois médailles en chocolat. Elle reste sur deux défaites d’affilée, en 2018 et 2019, avec notamment un Ivan Février double finaliste malheureux… De son côté, la Serbie n’a plus ramené de médaille de cette compétition depuis l’argent en 2015. La rencontre sera diffusée gratuitement sur la chaîne Youtube de la FIBA, à 17h00. Quant à la grande finale entre l’Italie et la Lituanie, ce sera à 19h30, toujours sur la même chaîne.