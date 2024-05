Officiel : Shevon Thompson s’inscrit sur la durée au SLUC Nancy

Le SLUC Nancy détient son pivot des prochaines années. En effet, le club lorrain vient d’annoncer la prolongation pour trois saisons supplémentaires de Shevon Thompson (2,13 m, 30 ans), soit jusqu’en 2027 !

C’est tout simplement le 2e meilleur joueur à l’évaluation de la saison en Betclic ÉLITE (18,3) que Nancy est parvenu à conserver dans son effectif pour les saisons à venir. En rejoignant la cité des Ducs de Lorraine à l’intersaison 2023, l’ancien joueur des BYers de Fos Provence s’est affirmé comme l’un des meilleurs intérieurs du championnat de France cette saison, avec une sélection au All-Star Game et la nomination dans le 2e meilleur cinq de la saison de Betclic ELITE.

Après avoir débuté très fort l’exercice 2023-24, formant une redoutable paire avec le meneur Frank Mason III, le Jamaïquain a connu un coup d’arrêt en milieu de saison. Blessé au poignet début février à Dijon, Shevon Thompson a dû observer une période d’arrêt de huit semaines. Malgré son retour fin mars, le SLUC n’est pas parvenu à arracher ses premiers playoffs dans l’élite depuis 2015.

Alors que la signature de l’Antibois Mathieu Boyer est attendu en Meurthe-et-Moselle, le SLUC a déjà l’assurance d’avoir un joueur clé à l’intérieur pour la saison prochaine (6e meilleur marqueur et 2e meilleur rebondeur de Betclic ELITE cette saison). En attendant l’officialisation de la prolongation de Chris Clemons (1,77 m, 26 ans), également dans les tuyaux…

La réaction de l’entraîneur nancéien Sylvain Lautié :

« Nous sommes heureux de conserver Shevon pour les trois prochaines saisons. C’est un garçon performant, attachant et qui est pleinement intégré et identifié au club et à ses valeurs. Shevon a prouvé à la Betclic Elite qu’il était un des joueurs les plus prolifiques du championnat ! »