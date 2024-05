Nancy motivé à l’idée de lancer Mathieu Boyer en Betclic ELITE

Il fut un temps où Mathieu Boyer (2,05 m, 28 ans) jouait pour Sylvain Lautié, l’actuel coach du SLUC Nancy. C’était en 2016-2017 et Sylvain Lautié était le coach du SAP Vaucluse, l’entité issue de l’union entre Avignon Le Pontet et Sorgues.

De la NM3 à la Betclic ELITE

Mathieu Boyer, originaire de Bagnols-sur-Cèze, était alors partenaire d’entraînement de l’équipe professionnelle évoluant en Nationale 1 masculine (NM1), et leader offensif de l’équipe réserve (24,3 points par match). Depuis, le Gardois a connu une longue progression vers le haut-niveau, passant par la Nationale 2 à Feurs, la Nationale 1 à Bordeaux puis Boulogne-sur-Mer, et la Pro B à Saint-Chamond puis Antibes. Pour la dernière étape, il aspirait à continuer l’aventure chez les Sharks. Mais ceux-ci ayant raté les playoffs, de peu, le grand frère de Thibault Boyer (Besançon, NM1) devrait finalement aller découvrir la Betclic ELITE ailleurs.

N°1 à l’évaluation et meilleur rebondeur de Pro B

C’est Nancy qui veut lancer Mathieu Boyer à ce niveau selon nos informations. Sylvain Lautié, qui a su exploiter à merveille son pivot Shevon Thompson cette saison, cumulerait donc les deux hommes dans son effectif. Fort rebondeur et surtout finisseur, ce pivot aux doigts de fée est un monstre d’efficacité (14,4 points à 60,5% de réussite aux tirs, 9,3 rebonds et 2,1 passes décisives pour 20 d’évaluation en 25 minutes). Après ses deux belles saisons à Saint-Chamond, il a plus que confirmé du côté d’Antibes où il a terminé parmi les trois finalistes du trophée de MVP de la saison régulière de Pro B. Bref, à 28 ans, il est plus que temps pour Mathieu Boyer d’aller tenter l’aventure en Betclic ELITE.