Zacharie Perrin quitte Nancy pour rebondir à Hambourg en Allemagne

Attendu comme un jeune talent prometteur pour sa première saison en Betclic ELITE avec le SLUC Nancy, Zacharie Perrin (2,08 m, 20 ans) n’a pas totalement convaincu. À 20 ans, l’intérieur bisontin a fait le choix de rejoindre Hambourg pour tenter de relancer sa carrière dans un championnat jugé plus accessible, indique Basketeurope.

Hambourg, un nouveau départ pour Zacharie Perrin

Zacharie Perrin va poursuivre sa carrière professionnelle en Allemagne. L’intérieur français s’est engagé avec Hambourg, qui dispute l’EuroCup depuis 2022, sans avoir encore réussi à y accrocher les playoffs. Ce choix peut surprendre, alors que le Bisontin sortait d’une saison prometteuse à Antibes en Pro B en 2023-2024, avant d’être élu MVP de l’EuroBasket U20 durant l’été.

Mais son passage à l’échelon supérieur, avec Nancy, a été plus délicat. En 30 matchs de Betclic ELITE cette saison, il a tourné à 6,7 points à 56 % de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne. Des statistiques honnêtes mais insuffisantes au regard des attentes placées en lui. Ni véritable poste 4, ni totalement adapté au poste 5 à ce niveau, Perrin a peiné à trouver sa place dans la raquette du SLUC.

En rejoignant Hambourg, il évoluera dans un environnement potentiellement plus favorable à son développement. Le championnat allemand est souvent considéré comme moins athlétique que la Betclic ELITE, ce qui pourrait permettre à Perrin de mieux exploiter sa technique et dominer au rebond. Hambourg, qui vise une place en playoffs d’EuroCup, pourrait lui offrir un rôle plus structurant pour son avenir professionnel.