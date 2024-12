Ibrahim Magassa, nouveau départ en Suède

Près de 18 mois après son dernier match, datant de mai 2023 en deuxième division espagnole, Ibrahim Magassa (2,03 m, 22 ans) a officiellement renoué avec la compétition. Testé sans succès par un club polonais cet été, l’intérieur bondynois a finalement repris le fil de sa carrière en Suède, sous les couleurs de Nassjö, actuel 7e du championnat suédois (6v-6d).

Victime d’une rupture des ligaments croisés à l’été 2023, l’ancien international U16 a vite retrouvé quelques sensations, passant notamment 19 points à la défense de Lulea lors de son retour le 18 octobre, ou brillant à Jamtland le 7 novembre (19 points à 8/12, 4 rebonds et 3 passes décisives). Mais son retour n’est pas non plus un long fleuve tranquille. Récemment, il a dû observer un mois d’indisponibilité à cause d’une blessure à la cuisse.