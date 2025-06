« Les louveteaux » de la JL Bourg dévorent tout : doublé championnat – Trophée du Futur validé !

En arrivant dans leur vestiaire d’Ékinox, avant leur finale du Trophée du Futur contre l’AS Monaco, les Espoirs de la JL Bourg « n’ont pas trop compris ». Ils ont vu une image de loup affichée au milieu, tradition héritée d’un déplacement à Dijon début avril. « C’était un match important pour le titre et le coach avait mis un chien car on allait devoir se battre comme des chiens », raconte le MVP de la saison, Wilson Jacques. « C’est parti de là ! Vu qu’on n’a fait que gagner depuis, il a gardé ça ! »

« En meute ! »

Vendredi, lors du quart de finale contre la SIG Strasbourg, c’était un ours, « car il s’énerve quand il rentre dans sa forêt », sourit le capitaine Anatole Humeau. Puis samedi, en demi-finale contre Dijon, c’était un lion, « car le roi de la savane ne se fait pas marcher dessus chez lui. » Et là, un loup, donc, suscitant l’incompréhension de certains. « Il a dû nous expliquer la signification », rigole Wilson Jacques.

« Pour moi, ce sont des louveteaux », décrypte Nicolas Croisy, « qui aime bien mettre des photos d’animaux agressifs ». Et comment vivent les loups ? « En meute », répond Anatole Humeau. Avec, forcément, l’idée de se battre ensemble, et de se protéger les uns les autres.

Cela s’est vu sur le parquet, où la JL Bourg a donné une petite leçon de basket à son dauphin monégasque (89-70), battu pour la deuxième fois d’affilée en finale du Trophée du Futur par la Jeu. « Notre équipe a compris que le collectif était plus fort que les individualités », apprécie le technicien burgien. « La force de notre groupe, c’est une puissance collective que les autres n’ont pas », renchérit Wilson Jacques.

Trois trophées d’affilée pour les Espoirs de la Jeu

Quasiment imbattables cette saison, avec seulement 2 défaites en 30 rencontres, les Espoirs de la JL Bourg ont ainsi ajouté la dernière cerise sur un gâteau déjà appétissant. Le tout dans un cadre propice à la célébration, en évoluant à domicile, devant plus de 2 000 spectateurs à Ékinox, une formidable affluence pour un match Espoirs. « Ils méritaient qu’on candidate pour organiser le Trophée du Futur », souligne le président Julien Desbottes, qui a forcément eu « une pensée pour Pierre Murtin ».

Le sorcier bressan, décédé en 2020, serait particulièrement fier de voir la dimension qu’a prise son club de cœur au niveau de la formation. Les U21 ont ainsi raflé les trois derniers trophées possibles, avec deux Trophée du Futur et un titre de champion de France, signant également cette saison le onzième doublé championnat – Trophée de l’histoire (Cholet 1989, 2018, 2019 et 2023 ; Dijon 1995 et 1999, Pau 2002, Chalon 2013, Gravelines 2014 et Nancy 2017).

Une équipe démantelée cet été

Pour autant, et c’est le revers de la médaille quand l’équipe professionnelle tourne également à plein régime, cette génération va être démantelée et la JL Bourg ne profitera pas vraiment de ses talents l’an prochain, mis à part Khadim Kane qui devrait faire partie de l’effectif pro. « On va en perdre pas mal », regrette Julien Desbottes. « C’est le jeu, malheureusement, mais c’est frustrant. La marche est haute pour devenir pro chez nous. »

En Espoirs, il ne devrait en rester que quatre : Juwan Ekanga-Ehawa et les trois moins utilisés lors de cette finale (Leni Monnet, Louka Milanese et Adam Dubois). Au moins trois vont partir en NCAA (Wilson Jacques, Leeroy Nijean, Ayuba Bryant Jr.), les autres dans des divisions inférieures. Mais tous garderont gravés les souvenirs de cette folle épopée partagée au centre de formation de la Jeu. « Notre succès ne s’est pas construit en une seule saison », insiste Nicolas Croisy. « Les louveteaux peuvent partir maintenant ! Ils ont grandi ensemble, ils peuvent aller faire leur vie et continuer leur progression ailleurs. Je leur souhaite de trouver le plus beau des projets ! » Les louveteaux sont devenus des loups.

À Bourg-en-Bresse,