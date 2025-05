Multi-titré chez les jeunes, Ayuba Bryant Jr file aussi en NCAA

Arrivé en France en 2019 sans parler un mot de Français, Ayuba Bryant Jr. (2,03 m, 20 ans) va prendre son envol six ans plus tard, avec un statut de JFL en poche et une armoire à trophées bien pleine.

Formé entre Gravelines-Dunkerque (2019/23) et Bourg-en-Bresse (2023/25), l’international belge juniors n’aura manqué que la Coupe de France U17, lâchée en 2022 en finale face à l’ASVEL de la génération Risacher. Autrement, il aura tout raflé : le championnat de France U18 avec le BCM (en 2023), avec le titre MVP du Final Four en prime, le Trophée du Futur (en 2024, meilleur marqueur de la finale), ainsi que le championnat de France Espoirs cette année. En attendant un doublé au Trophée du Futur dans deux semaines ?

Après avoir pris une nouvelle dimension en U21 (13,3 points à 46%, 4,9 rebonds et 1,5 passe décisive), l’ailier anversois né d’un père américain a choisi, comme beaucoup, la voie universitaire. Aperçu à trois reprises en Betclic ÉLITE avec la JL Bourg, Ayuba Bryant Jr évoluera en NCAA à la rentrée, séduit par le projet proposé par la fac de Temple, à Philadelphie.

🇧🇪 ➡️ 🔔 After a standout season with @JLBourgBasket’s U21 squad and a strong showing for Belgium’s U20 National Team, Ayuba Bryant is officially an Owl! Welcome to Philly, Ayuba! #Team130 pic.twitter.com/OaLAjpIZV2 — Temple Men's Basketball (@TUMBBHoops) May 13, 2025

« J’ai ressenti une véritable connexion avec le staff dès nos premières conversations », a déclaré Bryant. « En plus de cela, je suis convaincu que le programme de Temple est le meilleur pour mon développement, et je crois que mes compétences s’intégreront parfaitement dans leur système. » L’entraîneur Adam Fischer s’est lui félicité d’avoir su mettre la main sur « un joueur polyvalent des deux côtés du terrain, qui apportera une grosse expérience internationale ».