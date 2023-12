Joel Embiid – Nicolas Batum, le meilleur duo au net ranking en NBA

NBA - Le duo des Philadelphie Sixers Joel Embiid - Nicolas Batum est le meilleur au net ranking cette saison en NBA.

Nicolas Batum – Joel Embiid, c’est un duo qui marche. Le capitaine de l’équipe de France s’est parfaitement intégré dans le collectif des Sixers de Philadelphie, après son transfert du 31 octobre.

Nicolas Batum trois fois dans le Top 6, Rudy Gobert cinquième

Le MVP en titre de la NBA a vanté les qualités du vétéran tricolore, qui partage le cinq majeur des Sixers avec lui. Leur association est d’ailleurs la meilleure au net ranking de la grande ligue a d’ailleurs remarqué Tom Compayrot. Ainsi, après le match perdu de ce lundi 18 décembre contre Chicago – 104-108, avec un +/- encore positif pour Batum, qui est sorti sur blessure (ischio-jambiers) -, ils sont à +25,9. C’est à dire que quand ils sont sur le terrain, la différence entre l’offensive rating (le nombre de points marqués sur 100 possession) et le defensive rating (le nombre de points encaissés sur 100 possessions) des Sixers est de +25,9. Aucun autre duo en NBA ne fait mieux.

Nicolas Batum se retrouve également deux autres fois dans le Top 10 des duos. En effet, il est quatrième de ce classement avec Tyrese Maxey (+22,4) et sixième avec De’Anthony Melton (+20,6) juste derrière son compatriote Rudy Gobert, avec Troy Randall Brown Jr. (+21,9). Le Top 5 est complété par deux duos du Thunder d’Oklahoma City, Isaiah Joe – Chet Holmgren (+25,9) et Isaiah Joe – Shai Gilgeous-Alexander (+24,3).

Cela prouve une fois de plus à quel point Nicolas Batum (6,2 points à 56,1% de réussite aux tirs, dont 49% à 3-points, 3,9 rebonds, 2,2 passes décisives, 0,5 interception et 0,5 interception en 25 minutes après 17 matches aux Sixers) est important dans un collectif et pourquoi il compte plus de 1 000 matches disputés en NBA.