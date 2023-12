Gobert et les Wolves en costauds à Miami, Olivier Sarr rejoue, un mois après

NBA - Les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert sont allés chercher leur 20e victoire en deuxième mi-temps à Miami. Olivier Sarr est lui entré en jeu pour la première fois depuis un mois.

Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves ont encore gagné. A Miami, l’équipe au meilleur bilan de la saison NBA (20 victoires et 5 défaites) a été accrochée par le finaliste des playoffs 2023.

Les Wolves avaient encaissé 66 points à la mi-temps, contre 54 marqués. Après la pause, ces mêmes Wolves n’ont encaissé que 42 points, dont 17 dans le troisième quart-temps, pour prendre le dessus. « Il nous faut recevoir des claques pour nous réveiller et faire les choses que nous devons faire », a déclaré Rudy Gobert. « Chaque fois que nous faisons les choses que nous sommes censés faire, notamment défensivement, nous nous mettons en position de gagner le match. » Avec 32 points d’Anthony Edwards, Minnesota a fini à +4 (108-112).

Just really hard to score when Rudy Gobert is on the floor pic.twitter.com/LrBYqnH9sB — Dane Moore (@DaneMooreNBA) December 19, 2023

Rudy Gobert a cumulé 9 points à 3/8 aux tirs, 16 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres en 35 minutes sur ce match.

🇫🇷 Rudy vs. Miami 9 POINTS

16 REBONDS

2 AST / 2 STL / 2 BLK 20ème victoire de la saison pour les @Timberwolves pic.twitter.com/EO4BAJLOSt — NBA France (@NBAFRANCE) December 19, 2023

A l’Ouest, Minnesota devance Oklahoma City (17 victoires et 8 défaites). Le Thunder n’a eu aucun mal à dominer Memphis (116-97). La large avance à la fin du troisième quart-temps (94-68) a permis au staff d’ouvrir son banc. Ainsi, Olivier Sarr a joué pour la première fois depuis un mois (6 points à 3/5 aux tirs et 3 rebonds en 7 minutes) alors qu’Ousmane Dieng a passé 19 minutes sur le parquet (4 points à 2/5, 2 rebonds et 2 passes décisives).

Le Thunder a quasiment le même bilan que le troisième de la conférence Est, Philadelphie (18 victoires et 8 défaites). Les Sixers ont été surpris à domicile par Chicago (104-108) malgré les 40 points de Joël Embiid. Nicolas Batum a passé 27 minutes sur le parquet (+7 au +/-), pour 3 points à 1/4, 4 rebonds et 3 passes décisives.

Killian Hayes malade et forfait

Bilal Coulibaly (11 points à 3/7, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 33 minutes) n’a pas empêché la 22e défaite de Washington D.C., sur le parquet de Sacramento (143-131). Les Wizards restent derrière les Charlotte Hornets de Frank Ntilikina et devant les Détroit Pistons de Killian Hayes. Ces deux derniers n’ont pas joué, le premier n’étant pas encore prêt et le deuxième malade. Quant à Evan Fournier, il n’est pas entré contre les Los Angeles Lakers par choix de l’entraîneur.