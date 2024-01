« On ne parle pas assez de Batum ! » : décisif, le capitaine des Bleus épate contre Denver

Jamal Murray n’a sans doute jamais entendu parler de Klemen Prepelic. Mais à des hauteurs beaucoup moins étouffantes, et dans des proportions moins dramatiques, l’arrière canadien a vécu le même sort que son homologue slovène en demi-finale des Jeux Olympiques : un chase down block de Nicolas Batum dans les derniers instants du match. Le point d’exclamation finale d’une prestation majuscule du Normand face au champion NBA en titre.

Emphatic rejection from Batum 😤 pic.twitter.com/MBDmOM2cwp — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 17, 2024

Deux mois après son transfert surprise des Clippers vers les Sixers, en forme de crève-cœur personnel tant il était épanoui à Los Angeles, Nicolas Batum s’épanouit pleinement à Philadelphie. Plus vraiment un pion central de l’équipe californienne, Batman est redevenu titulaire avec les 76ers (6,2 points à 53%, 4 rebonds et 2,3 passes décisives en 25 minutes de moyenne), dans le fameux rôle de glue-guy qu’il défend comme un étendard. Indispensable dans l’intelligence de jeu et l’activité défense, le capitaine des Bleus (166 sélections) est aussi capable de peser offensivement sur un match, à l’image de ses 14 unités vendredi contre Sacramento lorsque Joel Embiid était absent.

Un contre sur Jokic

Mardi, le MVP avait quelque chose à prouver face à son prédécesseur, Nikola Jokic (41 points, 7 rebonds et 10 passes décisives pour l’homme aux trois passeports, contre 25 points et 19 rebonds pour le Serbe). Mais si Philadelphie, toujours 3e à l’Est (26v-13d), a réussi à s’offrir le scalp des Nuggets, c’est aussi en grande partie grâce à l’activité de Batum. Au centre du dispositif défensif des Sixers (35 minutes), l’homme aux 1 083 matchs NBA s’est permis de contrer Jokic et a été précieux, par ailleurs, avec 8 points à 3/4 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives. De quoi séduire le public américain, à l’image du consultant Kendrick Perkins. « On ne parle pas assez de Batum », a tweeté l’ancien pivot, sacré en 2008 avec les Celtics. « Il apporte tellement de choses à une équipe qui ne se voient pas dans les statistiques. Tous les prétendants au titre ont besoin d’un joueur désintéressé comme Batum !!! Continue comme ça…

Batum don’t get talked about enough! He bring so much to a team that don’t show up in a Stat Sheet. All Contenders need them a selfless player like Batum!!! Carry on… — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) January 17, 2024