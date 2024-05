Les Sixers veulent conserver Nicolas Batum

A 35 ans, Nicolas Batum est en fin de contrat et pourrait partir à la retraite après les Jeux olympiques de Paris. Toutefois, son équipe des Philadelphia Sixers cherche à le conserver selon The Philadelphia Inquirer, relaye Basketsession.

Nicolas Batum a disputé 16 saisons en NBA. Son dernier exercice, passé entre Los Angeles et Philadelphie a été, statistiquement, moins élevée que les précédents. Avec Philly, il a comptabilisé 5,5 points, 4,2 rebonds et 2,2 passes décisives. Mais « Batman » a énormément apport au collectif des Sixers. L’ancien Manceau avait annoncé le possible arrêt de sa carrière après les Jeux olympiques, au média First Team : « Il y a quasiment 100% de chance que ce soit ma dernière année NBA et équipe de France. Je ne veux pas faire l’année de trop », avait-il déclaré.



Malgré cela, son équipe actuelle, Philadelphie, a laissé entendre qu’elle souhaitait le conserver. Et pour cause, Nicolas Batum a encore brillé lors du match 6, perdu, contre les New York Knicks, avec 16 points et 7 rebonds. Reste à savoir si Nicolas Batum continuera sa carrière NBA après les Jeux olympiques de Paris.