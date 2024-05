Nicolas Batum brille mais Philadelphie sort

Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) a beau avoir brillé (16 points à 5/7 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, 7 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes), Philadelphie s’est incliné dans le match 6 du premier tour des playoffs de conférence Est contre New York (115-118). Défaites 4 à 2, les Sixers voient donc leur saison 2023-2024 se terminer.

Dans une série indécise jusqu’au bout, ce dernier match s’est encore décidé à une seule possession. Peu après le 3-points décisif de Josh Hart à 24,4 secondes de la fin, les Knicks ont commis une faute pour ne pas donner aux locaux l’occasion d’égaliser à 3-points, même si Buddy Hield a pu bénéficier d’une dernière tentative à 3-points pour égaliser.

Encore 41 points pour Jalen Brunson

Si la deuxième mi-temps a été très serrée, New York avait démarré la rencontre par un 33 à 11 lors des 10 premières minutes de jeu. Mais les Sixers ont immédiatement réagi, grâce à l’impact de Nicolas Batum. Ainsi, à la pause il n’y avait plus que 3 points d’avance pour les visiteurs (51-54). Mais les Knicks ont conservé ses 3 points d’avance au final, notamment via leur star Jalen Brunson (41 points à 13/27 aux tirs et 12 passes décisives).

Après une nouvelle saison frustrante, les Sixers vont-ils continuer sur leur lancée ou tenter un processus de reconstruction autour de Tyrese Maxey ? Nicolas Batum a-t-il joué son dernier match NBA ? S’il va sans doute se poser la question dans les semaines à venir, le capitaine de l’équipe de France va également vouloir préparer au mieux sa dernière campagne avec les Bleus, à l’occasion des Jeux olympiques de Paris.