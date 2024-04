Nicolas Batum envoie les Sixers en playoffs

Grâce à un excellent Nicolas Batum, les Sixers se sont qualifiés en playoffs NBA en s’imposant 105 à 104 face à Miami. Philadelphie a eu du mal à se défaire d’une équipe de Miami habituée à hausser son niveau de jeu lors des phases finales ces dernières années.

Alors que le Heat défendait bien sur Joel Embiid (6/17 aux tirs au final), Nicolas Batum a pris ses responsabilités. « J’ai dit à Buddy Hield que, lui et moi, on devait shooter. On était vraiment démarqué. » Auteur de 3 points en première mi-temps, le capitaine de l’équipe de France a saisi les opportunités qui s’offraient à lui derrière l’arc. Après la pause, le Normand a inscrit pas moins de 17 points, signant ainsi son record de la saison (20 points à 6/10 à 3-points, en plus de 5 rebonds). Mais ce n’est pas tout, Nicolas Batum a contré une tentative à 3-points de Tyler Herro à 24,7 secondes de la fin et Philadelphie a récupéré la balle pour filer vers la victoire.

Face aux New York Knicks au premier tour des playoffs

« Il est la raison pour laquelle nous avons gagné, il a pris des tirs importants et défensivement, il était encore meilleur », a commenté Joel Embiid alors que lui et le vétéran étaient interrogés au micro d’ESPN. Invaincus depuis neuf matches, les Sixers vont défier les New York Knicks au premier tour des playoffs de la conférence Est. L’équipe de Nicolas Batum ne sera pas bonne à prendre, alors que son niveau a largement augmenté depuis le retour au jeu de Joel Embiid. Le match 1 est programmé ce samedi à 18h au Madison Square Garden.

🎙️ "Il est la raison pour laquelle nous avons gagné, il a pris de gros tirs et défensivement, il était encore meilleur"

"Il a commis des fautes stupides mais on fait avec" 🤣 Joel Embiid à propos de Nicolas Batum 💬 pic.twitter.com/wHHUtuK6o4 — NBA France (@NBAFRANCE) April 18, 2024

Pour compléter le tableau des playoffs à l’Est, Miami recevra Chicago, qui s’est imposé 131 à 116 à Atlanta ce mercredi 17 avril. A l’Ouest, le dernier match du play-in opposera La Nouvelle Orléans à Sacramento.

Voici les 3 dernières minutes de la rencontre entre Philadelphie et Miami :