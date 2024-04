Les Lakers de LeBron James se qualifient pour les playoffs, les Warriors de Curry éliminés en en play-in

La tension était à son comble lors des play-in NBA 2024, avec des matchs décisifs pour déterminer les derniers participants aux playoffs. Les Los Angeles Lakers ont dû batailler face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans pour décrocher leur billet, tandis que les Golden State Warriors ont été éliminés par les Sacramento Kings, mettant fin à leur saison.

Dans un affrontement haletant, les Lakers ont finalement eu le dernier mot face aux Pelicans, s’imposant 110-106. Malgré une performance impressionnante de Zion Williamson avec 40 points et 11 rebonds, les Lakers ont su tirer profit de leur expérience et de leur talent pour décrocher la victoire. LeBron James a été l’un des leaders de son équipe avec 23 points, 9 rebonds et 9 passes, tandis qu’Anthony Davis a contribué avec 20 points et 15 rebonds. Cette victoire permet aux Lakers de se qualifier pour les playoffs, où ils affronteront dès samedi les Denver Nuggets, dans un match revanche après la défaite en finale de la conférence Ouest de la saison précédente.

La soirée a été moins clémente pour les Golden State Warriors, qui ont été éliminés par les Sacramento Kings sur le score de 118-94. Malgré les efforts de Stephen Curry avec 22 points à 8/16 aux tirs, les Warriors n’ont pas réussi à contenir l’attaque des Kings menée par Keegan Murray (32 points) et De’Aaron Fox (24 points). Cette défaite marque la fin d’une saison difficile pour les Warriors, marquée par les suspensions, les blessures et le décès tragique de leur assistant coach Dejan Milojevic en janvier. Cette rencontre est certainement la dernière disputée par Klay Thompson sous les couleurs des Warriors, lui qui a terminé à 0 points en 32 minutes après avoir manqué ses 10 tentatives de tirs.

Les Sacramento Kings, quant à eux, auront une chance supplémentaire de se qualifier pour les playoffs en affrontant les Pelicans de la Nouvelle-Orléans lors du deuxième match de play-in vendredi. La course pour les playoffs NBA 2024 promet encore de nombreuses surprises et moments de suspense à venir.