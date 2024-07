Nicolas Batum ne reviendra pas aux Sixers de Philadelphie

Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) ne sera plus un joueur des Sixers de Philadelphie en 2024-2025 a annoncé Kelly Iko de The Athletic.

Transféré chez les Sixers le 31 octobre dernier, le capitaine de l’équipe de France y a réalisé une belle saison. Néanmoins, malgré son impact, Philadelphie a été éliminé dès le premier tour. Reste à savoir désormais si Nicolas Batum prendra sa retraite de joueur professionnel ou s’il effectuera une dernière danse dans une autre franchise NBA.

Nicolas Batum will not be returning to the Philadelphia 76ers, sources tell @TheAthletic.

— Kelly Iko (@KellyIko) June 30, 2024