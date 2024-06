L’incroyable saison de La Rochelle se termine en apothéose : direction la Betclic ELITE !

La Rochelle l’a fait, accéder à la Betclic ELITE, pour la première fois de son histoire. Au terme d’une saison où seul le vainqueur des playoffs se voyait offrir l’accessit vers l’élite du championnat de France, le leader de la saison régulière a su conclure dans ces joutes printanières. Après avoir pris le match aller à la maison, le Stade Rochelais l’a emporté des le match retour à Boulazac, malgré une prolongation arrachée par Vincent Amsellem et le BBD (67-72, a.p).

« Quand ça se finit comme ça, c’est incroyable »

Mais avant de célébrer, les Rochelais se sont faits une belle frayeur. Eux qui touchaient du doigt la montée en menant d’un point à 8 secondes du buzzer, avec deux lancers francs à venir pour leur meilleur joueur Tray Buchanan (18 points et 7 rebonds), ont pu croire que leur destin allait leur échapper. Alors que l’Américain ne convertissait qu’une seule de ses deux tentatives, le meneur boulazacois Vincent Amsellem (8 points et 4 rebonds) remontait à grandes enjambées le terrain pour venir égaliser d’un lay-up à 0,8 seconde de la fin du temps réglementaire (60-60).

@BoulazacBasketD arrache les prolongations au buzzer ‼️😱😱😱 Mais quel Game 2 dans ces #FinalesPROB pic.twitter.com/QtDutbRkl7 — LNB (@LNBofficiel) June 6, 2024

« Avant la fin du temps réglementaire, on l’a dans les mains dans le match, hallucinait Gaëtan Clerc, en se refaisant le film de la partie au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Heureusement, le contrôle de la partie, les joueurs de Julien Cortey l’ont conservé en prolongation, malgré leurs nombreux ratés sur la ligne de réparation (24/33). Avec notamment son intérieur britannique Jubrile Belo, encore impactant dans la raquette ce jeudi (9 points et 12 rebonds), La Rochelle a conservé la mène en prolongation pour finalement s’imposer. « Pour une finale, pour le public, pour la télé, pour nous, quand ça se finit comme ça, c’est incroyable. Mais la dose de stress, l’ascenseur émotionnel, c’était incroyable », savourait le capitaine rochelais.

La récompense d’une saison accomplie pour La Rochelle

Car plus que cette série, plus que cette campagne de playoffs, cette libération finale vient mettre un dernier point grandiose à une saison extraordinaire pour La Rochelle. Promu en Pro B en 2022, Julien Cortey et ses joueurs ont réalisé un exercice 2023-2024 d’une constance rare, ne perdant qu’à 7 reprises en 34 matchs, dont une seule fois à domicile.

Le Stade Rochelais s’est construit autour d’une défense quasi-imperméable (70,4 points encaissés par match en saison régulière, soit 4 points de moins que son adversaire en finale, Boulazac, 2e de cette catégorie), de joueurs d’expériences (Alexis Tanghe, Jérôme Sanchez, Gaëtan Clerc) et de quelques paris, aussi, avec le jeune Choletais Mathéo Leray ou encore son meneur Tray Buchanan. Au sortir d’un championnat obscur, Chypre, le futur joueur du Mans aura été le grand facteur X de La Rochelle cette saison, remportant le titre de MVP de la saison régulière, ainsi que celui des finales des playoffs.

« On ne pensait pas qu’on pouvait en arriver là », avouait Mathéo Leray à nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et pourtant si, il faudra bien s’y habituer : La Rochelle évoluera en Betclic ELITE la saison prochaine ! Et c’est tout sauf galvaudé, loin de là.