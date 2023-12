La Rochelle porté par la folle soirée de Tray Buchanan (45 points), Antibes chute encore

Pro B - La Rochelle reste solidement accrochée à la première place grâce à un Tray Buchanan record (45 points). La JA Vichy continue à suivre après sa victoire contre Evreux (100-82) pendant qu'Orléans a failli se faire surprendre contre Fos-sur-Mer (74-81). Enfin, Aix-Maurienne a gâché la première de J.D. Jackson à Antibes (75-69).

Neuf rencontres se disputaient ce vendredi à l’occasion de la 10e journée de championnat de Pro B. Retour sur cette soirée riche en enseignements.

Tray Buchanan incandescent, Vichy sur sa lancée, Boulazac gagne encore

Dans ce duel de haut de tableau entre Denain et La Rochelle, ce sont les Rochelais qui l’ont emporté (66-82). Grâce à un départ canon, les coéquipiers de l’inusable Tray Buchanan (45 points, meilleure marque de la saison en Pro B, et 5 rebonds pour 49 d’évaluation) ont su récité leur basket ce vendredi soir. Denain a de nouveau subi une performance record après les 47 points et le 50 d’évaluation de Tom Digbeu avec l’Alliance Sport Alsace en mars dernier. Porté par une attaque très efficace, La Rochelle reste solidement accrochée en tête du classement.

🔢 La ligne de stats totalement dingue de Tray Buchanan ce soir… 🤑 ▪️ 45 points à 8/9 à longue distance et 11/12 aux lancers

▪️ 5 rebonds

▪️ 4 passes décisives

▪️ 2 interceptions

▪️ 49 d'évaluation#ProB | #FievreSR pic.twitter.com/j0Za7FRQ6s — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) December 8, 2023

De son côté, la JA Vichy continue d’être la sensation de ce début de saison en Pro B. Dauphin de La Rochelle et qualifié pour la finale de la Leaders Cup, Vichy s’est imposé face à l’ALM Évreux. Porté par Mike Ertel II (18 points), Vichy s’est offert un précieux et net succès contre Evreux (100-82).

Dans un match disputé, Orléans est parvenu à se défaire d’une équipe de Fos-sur-Mer très accrocheuse. Dans le sillage d’un Jean-Fabrice Dossou inspiré (16 points et 12 rebonds), les hommes de Germain Castano ont fait preuve de caractère pour l’emporter après un début de match raté (74-81).

Après cinq victoires consécutives, le Boulazac Basket Dordogne espérait poursuivre cette belle série sur le parquet de Saint-Chamond ce vendredi soir. Les hommes d’Alexandre Ménard ont su résister au retour adverse pour l’emporter et ainsi confirmer leur bonne forme. Portés par son meneur américain Angelo Warner (20 points), les Périgourdins continuent d’impressionner (87-99).

Aix-Maurienne gâche la première de J.D. Jackson à Antibes, Poitiers se relance

Dans une rencontre cruciale dans le bas du classement, les Sharks d’Antibes se sont inclinés face à Aix-Maurienne (75-69). Arrivé sur le banc azuréen pour remplacer Daniel Goethals, J.D. Jackson n’a pas réussi sa première sur le banc antibois. Sous l’impulsion de Shaun Willett (20 points et 7 rebonds), Aix-Maurienne a montré un visage conquérant.

Dans l’autre match du bas du classement qui opposait Poitiers à Gries-Souffel, ce sont les Poitevins qui ont pris le meilleur sur l’Alliance Sport Alsace (86-81). Pour leur premier match sans leur ailier américain Andy Cleaves II, meilleur marqueur de Pro B, les coéquipiers de Jonathan Jeanne (13 points et 5 rebonds) ont assuré l’essentiel en dominant l’ASA.

La bonne dynamique de Rouen, les réactions de Nantes et Pau

Face à Angers, le Rouen Métropole Basket l’a largement emporté sur le score de 103 à 88. Les joueurs de Sylvain Delorme se sont montrés très efficaces offensivement et se sont appuyés sur un collectif de qualité pour faire la différence. L’arrière Michael Brisker (23 points) s’est particulièrement illustré dans cette rencontre.

Battu pour la première fois de la saison à domicile, l’Élan Béarnais se devait de réagir dans son palais des sports. Face à des Lillois démunis, les hommes d’Eric Bartecheky ont retrouvé le chemin de la victoire et avec la manière. Sous l’impulsion d’un Michael Oguine une nouvelle fois très efficace (18 points et 6 rebonds), les Palois ont rapidement fait la différence dans cette rencontre et se sont nettement imposés sur le score de 82 à 65.

Même son de cloche du côté de Nantes qui s’est largement imposé face à Champagne Basket (90-71). Guidés par Arthur Bouba (21 points), les Nantais ont rapidement pris la mesure de leur adversaire du soir.