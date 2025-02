Qui remportera la Leaders Cup 2025 ? Les pronostics de Mehdy Ngouama, tenant du titre

Il y a des joueurs qui incarnent mieux la Leaders Cup que d’autre. Prenez Mike James par exemple, l’actuelle star de Betclic ÉLITE. Dans l’attente d’un sursaut ce week-end à Caen, son historique lors de la traditionnelle compétition de mi-saison est assez fade : une expulsion en 2023 contre Bourg-en-Bresse puis une prestation « dégoûtante », de son propre aveu, en demi-finale l’an dernier face à Paris.

Par contre, prenez Mehdy Ngouama… Dans son parcours tortueux, voire cabossé, le meneur de Gran Canaria a souvent trouvé l’éclaircie lors de la Leaders Cup. C’est lors de la finale 2018, de l’édition Pro B, entre Denain et Orléans qu’il s’était révélé au grand public avec un énorme poster dunk sur Miralem Halilovic.

Le n°1⃣ du #TOP10 @DLSI_Officiel de Février est Mehdy Ngouama de l'@ASCDenainVPH avec son poster spectaculaire en finale de la #LeadersCup #PROB! 🔝

Retrouvez la 📺 des 🔟actions les + spectaculaires vues sur les parquets en février 😍

— Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) February 26, 2018

L’an dernier, il avait su entretenir son histoire d’amour avec la Leaders Cup grâce à une prestation marquante en demi-finale contre l’AS Monaco, l’une de ses soirées les plus réussies sur la scène professionnelle, où il s’était justement permis le luxe de chambrer Mike James en plein cœur du money-time (voir ci-dessous). « C’est lui qui a un peu ravivé la lueur pour nous », applaudissait T.J. Shorts après coup. « Il a eu un énorme impact : il a rentré des gros shoots, a défendu sur les Monégasques les plus talentueux comme Okobo, James ou Loyd. Il a vraiment été exceptionnel. »

Tenant du titre parisien, passé par la JL Bourg et Le Mans plus tôt dans la saison, Mehdy Ngouama nous apporte son œil d’expert sur la compétition. « La Leaders Cup est toujours un mélange entre l’ego, l’orgueil, l’excitation et le fait de vouloir se montrer », prévient-il. « Il y a beaucoup d’attentes autour du tournoi et il peut y avoir des belles surprises. » Lesquelles ? Voici ses pronostics.

Cholet – Le Mans (vendredi, 13h)

L’œil de Mehdy Ngouama : « Ça va être un match équilibré. Le MSB a vraiment un bon groupe, que des super mecs, et est capable de créer la surprise sur un match. Mais en Leaders Cup, il faut être constant sur les trois rencontres. Le Mans peut prendre Cholet dès les quarts de finale mais je ne saurais vraiment pas dire pour la suite… Le MSB dépend beaucoup de Trevor Hudgins. Si lui ne met pas des gros shoots, qui sera derrière quoi… ? En face, Cholet propose un beau basket. Ils ont un effectif complet sur l’attaque et la défense. Je trouve que Cholet a de bons arguments pour faire quelque chose sur le tournoi mais sur un match, sait-on jamais avec Le Mans…



Paris – Saint-Quentin (vendredi, 15h30)

L’œil de Mehdy Ngouama : « C’est une belle affiche ! Certains joueurs vont vouloir prouver, d’autant plus qu’il y aura beaucoup de scouts NBA en tribunes : je pense notamment à Nolan Traoré, mais aussi à Mathis Dossou-Yovo qui va retrouver son ancien club. Tiago Splitter, le nouveau coach de Paris, ne connait pas cet évènement mais il a un trophée à défendre. Ils ont tous les ingrédients nécessaires pour passer ce premier tour. Avec la philosophie de Julien Mahé, Saint-Quentin nous a toujours un peu emmerdés. Je dirais même que ça avait été le match le plus difficile de toute la Leaders Cup l’an dernier (71-67 en quart de finale, ndlr).



Paris a gardé la même identité que la saison dernière mais ce n’est pas le même impact. Je trouve sincèrement que l’équipe de l’an dernier est beaucoup plus forte que l’actuelle. C’est sûr que la présence de Kevarrius Hayes à l’intérieur ajoute un plus mais je pense qu’il y a moins d’impact défensif. Il manque quelque chose, je trouve qu’il y a moins de domination. Par contre, ils jouent avec beaucoup plus de confiance : les gars ont l’air de plus s’amuser car Tuomas (Iisalo) nous gardait sous un régime militaire. On exécutait et c’est tout. Là, ils prennent un peu plus de plaisir et ça fait du bien de voir ça ! »

Monaco – Bourg-en-Bresse (vendredi, 18h30)

L’œil de Mehdy Ngouama : « La JL est capable de créer la surprise mais je verrais quand même Monaco gagner. Après le revers en EuroCup, Bourg aura à cœur de se rattraper. Ce qui compte n’est pas le fait d’avoir échoué mais plutôt de se relever. Ils ont encore la Coupe de France et la Leaders Cup pour cela. Je pense que Frédéric Fauthoux va être regardé de près avec les échéances équipe de France qui arrivent, pour voir comment il s’adapte d’entrée face à une équipe comme Monaco. Ça va être intéressant à suivre.



Comme sur la globalité du tournoi, ce match va être une question d’envie. Monaco peut l’avoir en raison de l’excitation de la venue du nouveau coach. Vassilis Spanoulis va découvrir ce tournoi et de ce que j’ai vu, il a l’air vraiment accroché à l’idée de vouloir gagner. Monaco a de l’ego. Si Mike James, Matthew Strazel ou Élie Okobo, en fonction de son état physique, reviennent à la Leaders Cup, ce ne sera pas pour se prendre une claque d’entrée. Ils parlent beaucoup mais on les attend toujours (il sourit).



ASVEL – Strasbourg (vendredi, 21h)



L’œil de Mehdy Ngouama : « Je vois forcément l’ASVEL. Ça va vraiment être intéressant de les suivre pendant cette Leaders Cup puis en playoffs ensuite. J’aime beaucoup ce que Villeurbanne produit comme basket, ce que propose Pierric Poupet au coaching. Petit clin d’œil, on a remporté ensemble la Leaders Cup Pro B à Denain. Il a été un vrai mentor pour moi. Si je l’imaginais avoir cette trajectoire ? Oui et non. Il est tombé au bon endroit au bon moment mais il a su mettre son identité en place. Il a une très belle analyse du basket, une très belle philosophie, qu’il a su appliquer et je suis vraiment content pour lui. »

Quel vainqueur final (dimanche, 19h) ?



L’œil de Mehdy Ngouama : « Sans surprise, je verrais bien une finale Paris – Monaco ! D’ailleurs, l’an dernier, la véritable finale était cette demi entre Paris et Monaco, ça avait été le meilleur match du tournoi. Je reste un Parisien, mon cœur est à Paris donc je vais dire Paris forcément.



Objectivement, l’équipe qui gagnera sera celle qui le voudra le plus… Pour Monaco, ça va dépendre de leur envie. Auront-ils les jambes fraîches ? Ce tournoi, ce n’est pas que le basket, c’est aussi la manière de récupérer après un match, la façon du coach de manager son équipe, de dire à ses joueurs : « You have more to give » (littéralement « vous pouvez donner plus ! »).

Petite anecdote : généralement, Tuomas Iisalo faisait un plan de jeu très détaillé avant tous les matchs mais en marge de la demi-finale contre Monaco (98-93), il avait juste écrit « Fuck It ! » sur le tableau. Ça m’avait vraiment marqué. Il n’y avait pas de réel plan de jeu, juste « Fuck It ! ». On avait déjà perdu deux fois contre eux en championnat, on n’avait rien à perdre, c’est eux qui avaient la pression. Donc fuck it, jouez au basket, prenez du plaisir et on verra le résultat à la fin ! Ça compte vraiment car il y a la fatigue mentale et physique, mais quand ton coach vit le truc à fond avec toi, ça change la donne.



Bien sûr qu’on avait plus envie qu’eux l’année dernière ! Le trash-talk avec Mike James en milieu de quatrième quart-temps ? Les yeux dans les yeux, vraiment ! Fuck it, c’était ça

L'ÉNORME TOMAR DE MEHDY NGOUAMA ET LE REGARD À LA FIN 🤯🤯#LeadersCup @ParisBasketball
— Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) February 17, 2024

Il n’y avait aucune peur, plus ces défaites contre eux plus tôt dans la saison, c’était un autre évènement, c’était 0-0. Personnellement, je n’ai pas montré le même visage qu’en championnat donc j’avais à cœur de jouer contre eux et de gagner. Mike James n’a pas répondu, il m’a juste glissé un petit regard du type : « All right, we gonna see » (pas de souci, on va voir). Bon après, il nous a montrés en playoffs (il rit). C’était trop, c’était humiliant, il m’a traumatisé ! »