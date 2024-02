Mehdy Ngouama, retour sous les projecteurs : « Une belle histoire pour tous ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie »

Quand Mehdy Ngouama a osé chambrer Mike James en le défiant du regard après lui avoir dunké dessus (85-86, 35e minute), on s’est dit que le meneur parisien venait de signer l’arrêt de mort de son équipe. Qu’il n’en fallait pas plus pour réveiller la bête endormie… Mais non, le futur meilleur marqueur de l’EuroLeague était dans un soir sans et n’a pas su répondre à la provocation de l’enfant du Blanc-Mesnil.

L'ÉNORME TOMAR DE MEHDY NGOUAMA ET LE REGARD À LA FIN 🤯🤯#LeadersCup @ParisBasketball pic.twitter.com/6v9TR4KeDE — LNB (@LNBofficiel) February 17, 2024

Une preuve que la Leaders Cup n’est pas vraiment le trophée préféré de Mike James… Après avoir été expulsé en quart de finale contre Bourg-en-Bresse l’an dernier, le maniaque de l’Oregon a livré une prestation « dégoûtante » de son propre aveu. A contrario, cette compétition est plutôt celui de Ngouama. Révélé au grand public en 2018 grâce à une action d’éclat en finale de la Leaders Cup Pro B avec Denain, l’ancien intérimaire de Gifi (ramené au basket grâce à l’entremise de Guerschon Yabusele, après avoir connu la dépression et les nuits dans la rue) a signé samedi l’une de ses prestations les plus marquantes sur la scène professionnelle.

« Il a vraiment été énorme ! »

Au-delà des simples statistiques (10 points à 4/10, 2 rebonds, 2 interceptions et 3 passes décisives pour 11 d’évaluation en 11 minutes), l’ancien combo-guard de Souffelweyersheim a surtout enfilé le costume de facteur X de l’un des matchs les plus importants de la saison parisienne. Auteur de deux shoots à 3-points, qui viennent récompenser ses progrès dans le secteur (39% sur la saison, contre des pourcentages généralement compris entre 20 et 25% jusque-là), le Francilien a également contribué à éteindre la ligne arrière monégasque dans le money-time (zéro panier pour Okobo en seconde mi-temps, 5 points pour Loyd, 6/17 pour James). Si son traditionnel surplus d’engagement et d’énergie peut parfois générer du déchet, il a cette fois été utilisé à très bon escient, à l’image de ce fameux dunk qui a permis à Paris de repasser en tête pour lancer sa série décisive (98-93). De quoi lui faire prendre conscience de l’étincelle qu’il peut amener à une équipe de très haut niveau, même sur des séquences limitées (+11 en 11 minutes de jeu), lui qui a parfois pu payer un caractère impulsif par le passé ?

L’œil de T.J. Shorts « Mehdy est une belle histoire pour tous ceux qui veulent faire quelque chose de leur vie. Dans sa carrière, c’est quelqu’un qui a été un peu négligé, tout le monde l’a mis de côté. Or, c’est lui qui a un peu ravivé la lueur pour nous face à Monaco. Il a eu un énorme impact : il a rentré des gros shoots, a défendu sur les Monégasques les plus talentueux comme Okobo, James ou Loyd. Il a vraiment été énorme. Il a élevé son niveau et j’espère qu’il pourra continuer à le faire pour le reste de la saison. Je n’ai que des choses positives à dire sur Mehdy. Avoir un temps de jeu limité en sortie de banc, c’est un rôle très difficile : savoir en tirer le maximum est vraiment fort. Tout ce qu’on peut lui demander, c’est de continuer à être lui-même. »

À Saint-Chamond,