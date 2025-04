Mehdy Ngouama quitte Gran Canaria sur une finale d’EuroCup perdue

Gran Canaria a officialisé le départ de Mehdy Ngouama. Le combo-guard français a conclu son aventure dans les îles Canaries par une défaite en finale de l’EuroCup.

Pas loin d’un doublé en EuroCup

Dès la conclusion de la saison 2024-2025 d’EuroCup, la fin de l’histoire entre Mehdy Ngouama (1,88 m, 29 ans) et Gran Canaria était actée. Engagé en début d’année 2025 avec un contrat temporaire, l’ancien Parisien est resté dans l’effectif de Jaka Lakovic jusqu’à début avril à la faveur du parcours de Gran Canaria en EuroCup. Participant à un seul match de Liga Endesa, le joueur de la JL Bourg et du Mans en première partie de saison était uniquement engagé dans la compétition européenne, le club disposant d’un nombre d’étrangers déjà suffisant en championnat.

Ainsi, Mehdy Ngouama a longtemps cru pouvoir devenir le deuxième joueur de l’histoire à effectuer le doublé en EuroCup (après Edu Hernandez-Sonseca), après avoir participé au succès de Paris la saison dernière. Mais Gran Canaria et sa clique française se sont finalement inclinés en finale de la compétition face à l’armada de l’Hapoël Tel-Aviv. Avec son habituel rôle de dynamiteur en sortie de banc, il a compilé 6 points à 35% aux tirs, 1,4 rebond et 0,9 passe décisive en 13 minutes de jeu en moyenne sur 12 matchs.

Reste désormais à voir quel sera le prochain défi de Mehdy Ngouama, après une saison où il a donc connu trois clubs différents : la JL Bourg, Le Mans et donc Gran Canaria.