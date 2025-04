Trois Français battus en finale, l’Hapoël Tel-Aviv sacré champion d’EuroCup 2025

L’Hapoël Tel-Aviv est entré dans l’histoire ce mercredi en remportant sa première EuroCup, après avoir battu Gran Canaria en deux manches. Opposés à un trio tricolore composé d’Andrew Albicy, Pierre Pelos et Mehdy Ngouama, les Israéliens ont brillé offensivement, établissant même des records lors de leur victoire (94-103) sur l’île espagnole.

Une finale dominée, trois Français frustrés

Victorieux 74-65 du match aller disputé à Samokov (Bulgarie), l’Hapoël Tel-Aviv n’a pas tremblé à l’extérieur pour conclure la série (2-0) et décrocher son premier titre continental. Portée par les 27 points d’Antonio Blakeney (dont 5 tirs primés) et les 26 de Johnathan Motley (2,06 m, 29 ans), l’équipe dirigée par Dimitris Itoudis a surclassé Gran Canaria, établissant au passage deux records des finales EuroCup : le plus grand nombre de points inscrits (103) et le plus grand nombre de tirs à 3-points réussis (15).

En face, les trois Français n’ont pu inverser la tendance. Andrew Albicy a bien tenté de montrer l’exemple avec 10 points à 7/8 aux lancers, 3 rebonds et 4 passes décisives. Pierre Pelos s’est montré plus discret (2 points, 3 rebonds en 13 minutes), tandis que Mehdy Ngouama a su tirer son épingle du jeu en sortie de banc avec 11 points à 4/8 en seulement 12 minutes.

Motley MVP, Itoudis entre dans l’histoire

Johnathan Motley a été élu MVP des finales grâce à ses performances complètes des deux côtés du terrain. L’ancien intérieur de Fenerbahçe a tourné à 22 points de moyenne sur la série, avec une évaluation moyenne de 23,5 – la plus élevée, à égalité avec Antonio Blakeney.

Coaché par Dimitris Itoudis, l’Hapoël devient le premier club israélien à remporter l’EuroCup. Pour l’entraîneur grec, déjà vainqueur de l’EuroLeague avec le CSKA Moscou, ce trophée lui permet d’entrer dans un cercle très fermé aux côtés de Dusan Ivkovic, David Blatt et Ergin Ataman, seuls techniciens à avoir soulevé les deux trophées européens majeurs.

Une équipe cosmopolite avec des anciens de LNB

Ce sacre collectif a été porté par une équipe au collectif soudé, comme l’a souligné Ishmail Wainright : « C’est ma première victoire, que ce soit en NCAA ou en pro. On a une vraie alchimie, tout le monde est concerné. C’est fou ce qu’on vient de faire. »

Plusieurs anciens de la LNB figurent dans cet effectif, comme Wainright (ex-SIG Strasbourg), Bruno Caboclo (ex-Limoges), Tomer Ginat (ex-Levallois) ou encore Noam Yaacov (passé par l’ASVEL).

Grâce à cette victoire, l’Hapoël Tel-Aviv est censé disputer la saison prochaine l’EuroLeague, une première dans son histoire. Et pour y arriver, ce club fortuné veut sérieusement se renforcer.