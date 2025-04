Avec sa myriade d’anciens de Betclic ÉLITE, l’Hapoël Tel-Aviv se rapproche du sacre en EuroCup

Un an après l’effervescence locale d’une finale 100% française entre le Paris Basketball et Bourg-en-Bresse, la finale de l’EuroCup reprenait vie à Samokov, station de ski bulgare située à 950 mètres d’altitude, là où l’Hapoël Tel-Aviv a élu domicile…

Avec un recrutement XXL, le club israélien s’est rapproché de son objectif d’EuroLeague en remportant le match aller 74-65 face à Gran Canaria.

L’impact de Motley

Ce fut tout de même une rencontre disputée entre les deux formations. En effet, le score était de 39 à 35 après 20 minutes de jeu, et les Espagnols ont même mené au score au cours du deuxième quart-temps avant de se faire rejoindre et doubler, notamment à cause de fautes à répétition qui ont permis aux joueurs de Dimitris Itoudis sanctionner la défense canarienne.

À partir de ce changement de leader au milieu du deuxième quart-temps, l’écart s’est creusé au retour des vestiaires, notamment grâce à l’impact de la recrue majeure de l’Hapoël Tel-Aviv, Johnathan Motley (18 points), chipé au Fenerbahçe Istanbul l’été dernier.

Les Israéliens tenteront de remporter leur premier titre continental vendredi à Las Palmas. Ce serait aussi une première pour les quatre anciens de Betclic ÉLITE qui peuplent l’effectif : Ishmail Wainright (7 points à 1/3, 4 rebonds et 4 passes décisives en 26 minutes), lieutenant de Bonzie Colson à Strasbourg en 2020/21, l’ex-limougeaud Bruno Caboclo (8 points à 100% et 3 rebonds en 22 minutes), Tomer Ginat (4 points à 2/4, 8 rebonds et 2 passes décisives en 21 minutes), vu aux Metropolitans 92 entre 2020 et 2022, et Noam Yaacov, formé à l’ASVEL, mais inutilisé.

Les Français de Gran Canaria à la peine

En revanche, aucun des trois Français ne s’est réellement distingué. Efficace défensivement, Andrew Albicy a manqué de justesse de l’autre côté du parquet (10 points à 4/9, dont 1/6 à 3-points, 2 passes décisives, 1 interception et 3 balles perdues en 27 minutes).

De son côté, Mehdy Ngouama n’a pas exploité les espaces délibérément laissées par la défense israélienne pour le laisser shooter de loin. Avec un vilain 0/5 en 13 minutes, il termine avec seulement 1 point, 2 rebonds et 1 passe décisive. Enfin, Pierre Pelos n’a guère fait mieux (4 points à 1/2 et 4 rebonds en 17 minutes), coupable aussi d’une grosse largesse défensive sur l’action du match signée Antonio Blakeney.