Yabusele ou encore Mirotic : les folles envies du propriétaire de l’Hapoël Tel-Aviv

À chaque nouvelle rumeur transfert autour de l’Hapoël Tel-Aviv, le degré d’ambition ne cesse de s’élever. Alors que le club s’est déjà doté d’un très solide effectif cette saison, et que sa place en EuroLeague n’est pas garanti pour le moment, son propriétaire Ofer Yannay a déjà fait part de ses envies concernant la construction de son équipe la saison prochaine. Le milliardaire israélien a déjà l’ambition de créer une sorte de superteam !

Plusieurs noms ronflants du basket européen

Dans un entretien avec le média italien Backdoor Podcast, il a notamment cité plusieurs noms de joueurs qu’il souhaiterait faire venir à l’Hapoël Tel-Aviv. Parmi eux, l’on retrouve l’international français Guerschon Yabusele, le Serbe Vasilije Micić ou encore le joueur de l’Olimpia Milan, Nikola Mirotic !

« J’aime beaucoup Jean Montero de Valence. J’aime le fait qu’il soit très jeune et talentueux et, pour être honnête, il a attiré mon attention. Il y a un gars qui ne joue pas actuellement en Euroleague, mais qui est extrêmement talentueux et que j’aime beaucoup, c’est Guerschon Yabusele. Jusqu’à présent, il réalise une saison fantastique en NBA, mais s’il devient disponible et décide d’explorer un retour en Euroleague, nous essaierons de le signer. Il y a beaucoup d’autres noms qui me plaisent, comme celui de Chima Moneke, qui est un joueur extraordinaire. En outre, Mfiondu Kabengele pourrait susciter notre intérêt pour la saison prochaine. Tous ces noms m’intéressent beaucoup en ce moment. »

Évidemment, il est assez illusoire de penser que l’Hapoël Tel-Aviv pourra attirer de tels noms dès la saison prochaine. Après avoir renoué avec la NBA, Guerschon Yabusele fera de l’Association sa priorité. Malgré l’âge, Nikola Mirotic reste un top joueur européen chez l’Olimpia Milan. Et les autres noms cités sont tous des joueurs convoités par les plus grandes écuries européennes.

Même si les moyens financiers de l’Hapoël Tel-Aviv sont des arguments plus que convaincants, à l’image du contrat de l’ancien Limougeaud Bruno Caboclo, signé pour 2 ans et 2,5 millions de dollars à l’été 2024. Le budget du club sur la saison 2024-2025 est de plus de 16 millions d’euros.

D’autant que pour l’Hapoël Tel-Aviv, rien n’est encore fait concernant une participation en EuroLeague la saison prochaine. Le club israélien joue actuellement son ticket pour la plus grande compétition européenne à l’occasion de la finale de l’EuroCup contre Gran Canaria, où il est en bonne posture (victoire au match 1). En tout cas, l’Hapoël Tel-Aviv devrait être l’un des grands animateurs du mercato 2025.