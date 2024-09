L’Hapoël Tel-Aviv, un budget d’EuroLeague pour une écurie d’EuroCup

L’Hapoël Tel-Aviv s’avance comme un ovni en cette saison 2024-2025. Finaliste du championnat israélien et quart de finaliste de l’EuroCup lors du dernier exercice, le club concurrent du Maccabi a décidé de mettre la surmultipliée cet été. Et c’est notamment la signature de l’ancien joueur de Fenerbahçe, Johnathan Motley, qui a lancé la série de dominos de l’Hapoël Tel-Aviv. Comme l’expliquait le propriétaire du club, Ofer Yannay, dans une présentation d’avant-saison :

« Cette année, nous pensions que notre budget serait de 10,8 millions d’euros puis tout a changé quand j’ai réalisé que nous pouvions recruter Johnathan Motley. J’ai appuyé sur l’accélérateur. Rami (Cohen, le président du club) a lancé que j’allais trop vite. Mais il était clair pour moi que je n’entourerais pas Motley de joueurs valant 100 000 dollars. »

Alors sont venus s’ajouter Patrick Beverley, Ish Wainright, Joe Ragland ou encore Ben Benthil. De quoi en faire un favori de l’EuroCup, à laquelle participera la JL Bourg. Avec l’ambition de remporter le trophée afin de s’offrir un accessit vers l’EuroLeague, à l’image du Paris Basketball la saison dernière. Le club israélien a en tout cas déjà le budget pour prétendre à la plus grande compétition européenne, ce dernier étant compris « entre 16,8 et 19,2 millions d’euros » selon le propriétaire du club. À titre de comparaison, l’ASVEL et l’AS Monaco avaient respectivement un budget de 21 et 27 millions d’euros la saison dernière ; la JL Bourg, potentiel adversaire en EuroCup, avait elle 7,3 millions d’euros de budget lors du dernier exercice.