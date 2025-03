Mehdy Ngouama veut devenir le deuxième joueur de l’histoire à réaliser un doublé en EuroCup

Plus d’un mois après son dernier match (à Trento), Mehdy Ngouama va pouvoir renouer avec le fil de sa saison. Non pas que le Blanc-Mesnilois se soit retrouvé sans contrat, non… Toujours à Gran Canaria, il est sur-numéraire en Liga Endesa et ne peut disputer que l’EuroCup. Une situation acceptée en connaissance de cause dès la signature de sa prolongation de contrat début février.

Gran Canaria ayant manqué la deuxième place de sa poule pour une histoire de panier-average face à l’Hapoël Tel-Aviv, l’équipe espagnole devra disputer un 1/8e de finale sur un match sec ce mercredi à Venise. Un match d’ores et déjà qualifié de « plus important de la saison » par Andrew Albicy. « Sur un one-shot comme cela, tout peut arriver », prévient Mehdy Ngouama, qui connait bien le Reyer pour lui avoir donné la leçon le 8 octobre dernier avec Bourg (victoire 88-66). « Ça va être serré, c’est un vrai challenge. »



The most important game of the season 💪🏽 https://t.co/LoCMscLLiZ — Andrew Albicy (@andrewalbicy) March 5, 2025

« Je n’ai qu’un objectif en tête ! »

Un défi, Mehdy Ngouama en a aussi un beau devant lui. Désormais dans les rangs d’un prétendant crédible à la victoire finale, sacré en 2023, l’ancien combo-guard du Paris Basketball va tenter de réaliser ce que des dizaines de joueurs ont échoué à faire avant lui : devenir le successeur de l’Espagnol Edu Hernandez-Sonseca, le seul à avoir gagné deux EuroCup consécutives (en 2007 avec le Real Madrid et en 2008 avec Badalone). « Dans deux pays différents en plus », rigole le Francilien. « Je n’ai vraiment qu’un objectif en tête, c’est d’avoir mon back-to-back en EuroCup ! Ce serait une belle histoire, j’espère que j’aurai l’opportunité de le faire. » Outre Hernandez-Sonseca, l’ancien roannais et gravelinois, John Holland, est le seul à avoir disputé deux finales d’EuroCup d’affilée (perdues les deux fois, avec Kazan en 2021 et Bursaspor en 2022).

Parmi les rares départs du Paris Basketball néophyte en EuroLeague l’été dernier, auteur d’un début de saison mouvementé entre Bourg-en-Bresse et Le Mans, Mehdy Ngouama a pourtant mis les pieds dans un nouveau monde en début d’année, via un contrat d’un mois de pigiste médical, rejoignant l’un des clubs les plus respectés en Europe. Passé de la Pro B à Gran Canaria en cinq ans, l’ancien joueur du BC Souffeweyersheim n’est cependant pas dépaysé.

« C’est toujours appréciable d’être appelé par ce genre de club mais je ne suis pas totalement surpris près l’expérience vécue à Paris », avance-t-il. « Le coach Jaka Lakovic a la même éthique de travail que Tuomas Iisalo, je n’étais pas totalement perdu au début. Porter le maillot de Gran Canaria est une fierté mais je ne m’arrête pas là, ce n’est qu’une étape. En attendant, je suis vraiment content d’être dans une belle écurie qui joue le titre en EuroCup, dans un super cadre de vie, entouré d’Andrew Albicy et Pierre Pelos. Ça me fait du bien au moral. » Mais pas autant que la perspective d’un billet pour les quarts de finale de l’EuroCup, en cas de victoire ce mercredi face à Venise, où Gran Canaria retrouverait alors l’Hapoël Jérusalem…