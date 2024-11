Mehdy Ngouama et la JL Bourg, c’est (déjà) fini

Samedi soir, contre Strasbourg, Mehdy Ngouama (1,88 m, 29 ans) était annoncé blessé à la cheville mais restait introuvable dans Ékinox. La raison est simple : l’arrière originaire du Blanc-Mesnil était en instance de départ. Les négociations ont abouti et le joueur ne fait déjà plus partie de l’effectif bressan.

Un nouveau meneur en approche

En difficulté ces derniers temps avec quatre défaites en cinq rencontres, la JL Bourg s’est mise en quête d’un nouveau meneur, orienté shooteur à 3-points. « La difficulté actuelle à produire un jeu fluide et le manque de stabilité dans le tir de l’équipe engagent à une réflexion de rééquilibrage de l’effectif », communique le club. Une arrivée future qui va donc causer un embouteillage sur les lignes extérieures, certainement décaler Xavier Castaneda vers le poste 2 et réduire le rôle de l’ancien parisien. À ce moment-là, « le club ne sera plus en position de respecter les engagements pris avec Mehdy cet été », écrit la Jeunesse Laïque.

Un troisième départ prématuré en quatre saisons

Ainsi, Mehdy Ngouama va devoir s’orienter vers un dixième club en sept saisons professionnelles. C’est la troisième fois en quatre saisons que le vainqueur de l’EuroCup quitte une équipe française en cours de route : il était devenu indésirable au Portel en 2022 suite à une altercation avec Johan Passave-Ducteil, il a demandé son départ du BCM Gravelines-Dunkerque en 2023 en étant insatisfait de son temps de jeu et la Jeu a anticipé l’accroissement d’une frustration déjà existante quant à des responsabilités réduites en 2024. « Je me sens très bien à Bourg, j’aimerais me stabiliser », exprimait-il pourtant très récemment dans les colonnes de France Basket. Mais il devra désormais (encore) tout recommencer à zéro, et tenter de trouver de la stabilité ailleurs.

🔴 COMMUNIQUÉ Accord de fin de contrat avec Mehdy Ngouama Nous le remercions pour son investissement et son engagement, et lui souhaitons une grande réussite dans ses projets à venir. 🔗 https://t.co/SzS3t3zhzN pic.twitter.com/wCapYhuoEu — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) November 5, 2024

« Lors des processus de recrutement, nous tenons des discours aux joueurs, et souhaitons au maximum y coller de manière cohérente », explique le consultant sportif, François Lamy. « Avec la réflexion en cours sur le réaménagement du poste 1, nous ne pouvons plus garantir à Mehdy un rôle à la mesure de ses attentes. Afin d’éviter des frustrations, et de préparer au mieux ce rééquilibrage, il nous a semblé plus opportun de laisser Mehdy sonder le marché. C’est toujours une déception de ne pas aller au bout d’un contrat, mais nous pensons que c’est la meilleure option pour lui et pour le club, dont les intérêts priment toujours, dans le respect des engagements pris. »

Utilisé en tant que dynamiteur offensif en sortie de banc, Mehdy Ngouama présente un bilan de 7,6 points à 34%, 2,3 rebonds et 2,7 passes décisives en 15 minutes de moyenne sur ses 12 matchs disputés avec l’équipe de Frédéric Fauthoux.