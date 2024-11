Malgré la mauvaise série de la JL Bourg, Frédéric Fauthoux reste optimiste : « Je trouve qu’on a fait un très bon match »

Frédéric, votre équipe s’est inclinée 86-95 face à Strasbourg. Qu’est-ce qui vous a manqué ?

Il y a une équipe en grosse confiance en ce moment, avec beaucoup de réussite. On sent que la SIG sort de plusieurs matchs avec beaucoup de points, beaucoup de beau jeu. Nous, on est dans le dur depuis un petit moment, je crois que la différence n’est que là aujourd’hui. Je trouve qu’on a fait un bon match dans l’ensemble. Je préfère garder les erreurs pour les joueurs mais on manque encore beaucoup de maturité dans certains aspects du jeu. On est vite en panique, c’est dommage, car c’était un très bon match de notre part.

Qu’est-ce qui vous fait dire que c’était un très bon match de votre part ?

Parce qu’on a vu le ballon bouger comme ça faisait longtemps qu’on voulait qu’il bouge, parce qu’on a trouvé des tirs ouverts comme ça faisait longtemps qu’on voulait les trouver avec du jeu collectif, parce qu’on a mis l’intensité nécessaire, parce que j’ai senti un vrai état d’esprit et un vrai groupe. Strasbourg a marqué les paniers qu’il fallait, sur du jeu rapide, sur des tirs de haut-niveau que nous avons loupé de notre côté, tout simplement. Mais à un moment, on fait des erreurs de maturité alors qu’on avait le match en main. En ce moment, nous sommes fébriles mais vu l’engagement que les joueurs ont mis ce (samedi) soir, je suis plutôt optimiste pour la suite.

Avec quatre défaites en cinq rencontres, l’objectif immédiat va être de chasser le doute chez les joueurs ?

Exactement, on manque de maturité. Marquer 89 points avec la rudesse que l’on a vu sur ce match, c’est très bien. Après, on offre beaucoup trop de choses faciles à l’adversaire. C’est un aspect qu’il va falloir régler. Mais c’est vrai que certains ont peut-être perdu confiance par rapport à ce qui est proposé donc on va travailler pour regonfler cette confiance.

Les excuses de Kevin Kokila

« Il nous manque de la défense. On a été trop mis en difficulté sur les pick and roll. Ils ont basé leur plan de jeu sur ça, ils ont trouvé une faille et ils l’ont exploité. Je me mets en première ligne, je dois faire un meilleur job en défense et on doit être plus compacts et plus connectés collectivement. Je ne me fais pas de souci pour la suite mais il faut qu’on se mette au travail. Le rythme et la confiance arriveront au fur et à mesure des entraînements et des victoires. Les trois défaites consécutives à domicile ? Je voudrais m’excuser au nom de l’équipe vis-à-vis des supporters. Ils remplissent la salle à chaque match, ils nous poussent, ils nous encouragent. Nous malheureusement, on essaye mais on n’arrive pas à leur rendre la pareille. C’est une période compliquée, nous sommes une équipe nouvelle et jeune à la fois. Les automatismes prennent du temps à arriver mais on doit faire un meilleur job que ça. »