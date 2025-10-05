Recherche
Betclic Élite

Sans Jeremiah Hill, l’Élan Chalon créé l’exploit à Monaco !

Betclic ÉLITE - Il n'aura fallu que deux matchs pour voir l'ogre monégasque chuter ! À domicile, 48 heures après la réception de Dubaï en EuroLeague, l'AS Monaco s'est inclinée face à l'Élan Chalon (99-104), pourtant privé de Jeremiah Hill.
00h00
Résumé
Sans Jeremiah Hill, l’Élan Chalon créé l’exploit à Monaco !

Justyn Mutts déborde Kevarrius Hayes et l’Élan Chalon repart de Monaco avec le gros lot

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dodelinant de la tête, l’air désapprobateur, Mike James n’avait aucune envie de s’éterniser dans le huddle d’après-match et voulait simplement rentrer au vestiaire le plus vite possible. C’est qu’il y a de quoi être désespéré : cette première semaine de l’AS Monaco version 2025/26 a prouvé qu’elle restait cette équipe illisible, capable du pire comme du meilleur.

Malgré un effectif inédit dans l’histoire du championnat de France, il restera donc possible d’aller empocher des victoires bonus à Gaston-Médecin, les soirs où la Roca Team n’affichera pas le bon état d’esprit. Comme ce dimanche, où les Monégasques ont simplement prouvé qu’ils n’avaient pas corrigé leur éternel défaut, avec des approches en dilettante, comme cinq jours plus tôt face à Kaunas.

Matthew Strazel et Monaco concèdent leur première défaite de la saison (photo : Sébastien Grasset)

Bien sûr, pour espérer profiter des jours sans de l’ASM, il faudra aussi livrer une prestation exceptionnelle, et c’est ce qu’a réussi l’Élan Chalon ce dimanche sur le Rocher, s’offrant un succès de prestige en Principauté (99-104), son premier en 17 matchs !

– Journée 2

La paire Gaudoux – Cuthbertson à la fête à Gaston-Médecin

Une rencontre abordée sans complexe par les Chalonnais. Accrocheurs, à l’image d’un Zac Cuthbertson au four et au moulin (24 points à 7/15 aux tirs, 12 rebonds et 2 passes décisives pour 29 d’évaluation), les hommes d’Elric Delord ont joué les yeux dans les yeux avec une équipe monégasque sans doute émoussée par les deux rencontres d’EuroLeague.

Zac CUTHBERTSON
Zac CUTHBERTSON
24
PTS
12
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
ASM
99 104
CHA

Pourtant privés de Jeremiah Hill, blessé aux adducteurs et également annoncé incertain pour le déplacement de mercredi à Berlin, les Bourguignons, beaucoup plus efficaces sous le cercle, ont clairement pris l’ascendant dans ce premier quart-temps, repoussant les locaux à 11 longueurs après dix minutes de jeu très offensives (20-31).

Malgré Mike James…

Comme souvent, les stars étaient de sortie ce dimanche après-midi sur le Rocher. Mais pour une fois, elles avaient un fort accent bourguignon. Tout comme Zach Cuthbertson, le capitaine chalonnais Lionel Gaudoux a lui aussi noirci la feuille de statistiques (21 points à 9/14 aux tirs, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 25 d’évaluation), contribuant ainsi à enfoncer un peu plus le clou dans cette première mi-temps. Une première mi-temps cauchemardesque pour les hommes de Vassilis Spanoulis, incapables de stopper la frénésie adverse.

Lionel GAUDOUX
Lionel GAUDOUX
21
PTS
8
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
ASM
99 104
CHA

Bien que sur un nuage offensivement dans ces vingt premières minutes, l’Elan Chalon a subi le réveil d’une Roca Team, qui en a profité pour grappiller peu à peu son retard. Grâce à un 8-0 initié par le capitaine monégasque Mike James (31 points à 9/14 aux tirs et 4 rebonds) et le meneur tricolore Élie Okobo (18 points et 2 rebonds), l’équipe de Vassilis Spanoulis pensait avoir fait le plus dur.

Mike JAMES
Mike JAMES
31
PTS
4
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
ASM
99 104
CHA

Tarpey touché

C’était sans compter sur une nouvelle salve infligée par des Chalonnais survoltés. Dominateurs au rebond (25 prises à 12), les hommes d’Elric Delord ont fini fort ce deuxième quart-temps, regagnant les vestiaires avec 10 points d’avance (41-51, 20′).

Justyn Mutts et les Chalonnais ont fait oublier leur contre-performance de Nanterre

La deuxième mi-temps est à l’image de la première pour les protégés d’Elric Delord. Intenable ce dimanche après-midi, la doublette Gaudoux – Cuthbertson a régné en maître dans la raquette monégasque, bien aidée par l’étonnant Clarence Nadolny (16 points à 2/4 et 4 passes décisives), sosie officieux de Mike James.

Pour rien arranger à la soirée déjà difficile de Monaco, la Roca Team a vu l’international français Terry Tarpey, placé en protocole commotion, rejoindre le banc après avoir reçu un bon choc à la tête suite à une rude bataille au rebond. Quand rien ne va…

80 lancers-francs…

Une soirée à oublier pour l’ASM, qui s’est laissée rapidement débordée par des Chalonnais très bien en place et terriblement efficaces. L’Élan n’a pas flanché et repart du Rocher avec une très belle victoire. Un succès convaincant (99-104) face au dernier finaliste de l’EuroLeague, sans doute émoussé par ses quatre matchs en huit jours depuis dimanche dernier.

On notera cependant la lourdeur d’un match très haché, rendu interminable (plus de 2h de jeu) par les innombrables coups de sifflets (65 fautes). 80 lancers-francs au total, sûrement pas le produit que le basket français souhaite vendre…

Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Commentaires

alvin
31 pts avec seulement 5 tirs rentrés ????? Qu'est ce qu'il est fort ce Mike James 😂😂
Répondre
(0) J'aime
flavor_flav
et Nadolny qui marque 16 points sans rentrer sur le terrain...
Répondre
(1) J'aime
elandu71
Naldony a joué ce soir et a même été bon. Surprenant d'ailleurs pour un joueur ayant jouait longtemps en Elite 2.
(0) J'aime
mahler1860
Je cite Bebasket: "Monaco émoussé par les nombreux déplacements cette semaine". Tous leurs matchs ont été à domicile, peut être la fatigue des trajets des joueurs de leur domicile à la salle???
Répondre
(3) J'aime
cambouis
Excellent...petite boulette de bebasket...
Répondre
(0) J'aime
elanpourtous
Belle victoire acquise avec une belle lutte. J'ai crains la débandade quand les fautes se sont accumulées... Hill n'était pas là et ça a quand même bien tourné mais le secteur intérieur serait renforcé en remplacement de Johnson, ça ne ferait pas de mal... Les grandes semaines avec la coupe d'Europe arrivent et ça va user les organismes... Je verrai samedi au Colisée ce que ça va donner contre Saint Quentin... Gaudoux est royal , Cuthberson j'adore, Mutts se démène bien et le reste de l'équipe est cool même si je trouve Darling inconstant et un peu rapide de la gâchette...
Répondre
(1) J'aime
elandu71
En effet trés belle victoire. Et oui ça serait temps de trouver un remplacant de Johnson, qui devait être le plus gros salaire, donc il y a moyen de trouver un trés bon joueur. Je suis ok avec Delort sur le fait qu'il faut préserver la cohésion du groupe mais si il y a trop de défaites à la con comme contre Nanterre au Colisée, la cohésion du groupe va aussi en prendre un coup.
Répondre
(0) J'aime
elandu71
Super résultat. En plus sans Hill, je pense qu'on les a affronté au meilleur moment. Maintenant place à la BCL et attention au piége de Saint Quentin le week end prochain au Colisée. Surtout aprés un déplacement en Allemagne.
Répondre
(0) J'aime
thebigbt
La vache 80 fautes... Pour le public c'est pas une bonne pub pour le basket. Sacré perf de Chalon. Bravo les gars !
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
Et dire qu'à 1mn de la fin sur remise en jeu Chalon, James accroche le maillot du meneur et on siffle les 5 secondes pour engager. Bravo pour relancer Monaco qui ne méritait pas de gagner
Répondre
(0) J'aime
