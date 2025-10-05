Sans Jeremiah Hill, l’Élan Chalon créé l’exploit à Monaco !

Dodelinant de la tête, l’air désapprobateur, Mike James n’avait aucune envie de s’éterniser dans le huddle d’après-match et voulait simplement rentrer au vestiaire le plus vite possible. C’est qu’il y a de quoi être désespéré : cette première semaine de l’AS Monaco version 2025/26 a prouvé qu’elle restait cette équipe illisible, capable du pire comme du meilleur.

Malgré un effectif inédit dans l’histoire du championnat de France, il restera donc possible d’aller empocher des victoires bonus à Gaston-Médecin, les soirs où la Roca Team n’affichera pas le bon état d’esprit. Comme ce dimanche, où les Monégasques ont simplement prouvé qu’ils n’avaient pas corrigé leur éternel défaut, avec des approches en dilettante, comme cinq jours plus tôt face à Kaunas.

Bien sûr, pour espérer profiter des jours sans de l’ASM, il faudra aussi livrer une prestation exceptionnelle, et c’est ce qu’a réussi l’Élan Chalon ce dimanche sur le Rocher, s’offrant un succès de prestige en Principauté (99-104), son premier en 17 matchs !

La paire Gaudoux – Cuthbertson à la fête à Gaston-Médecin

Une rencontre abordée sans complexe par les Chalonnais. Accrocheurs, à l’image d’un Zac Cuthbertson au four et au moulin (24 points à 7/15 aux tirs, 12 rebonds et 2 passes décisives pour 29 d’évaluation), les hommes d’Elric Delord ont joué les yeux dans les yeux avec une équipe monégasque sans doute émoussée par les deux rencontres d’EuroLeague.

Pourtant privés de Jeremiah Hill, blessé aux adducteurs et également annoncé incertain pour le déplacement de mercredi à Berlin, les Bourguignons, beaucoup plus efficaces sous le cercle, ont clairement pris l’ascendant dans ce premier quart-temps, repoussant les locaux à 11 longueurs après dix minutes de jeu très offensives (20-31).

Malgré Mike James…

Comme souvent, les stars étaient de sortie ce dimanche après-midi sur le Rocher. Mais pour une fois, elles avaient un fort accent bourguignon. Tout comme Zach Cuthbertson, le capitaine chalonnais Lionel Gaudoux a lui aussi noirci la feuille de statistiques (21 points à 9/14 aux tirs, 8 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 25 d’évaluation), contribuant ainsi à enfoncer un peu plus le clou dans cette première mi-temps. Une première mi-temps cauchemardesque pour les hommes de Vassilis Spanoulis, incapables de stopper la frénésie adverse.

Bien que sur un nuage offensivement dans ces vingt premières minutes, l’Elan Chalon a subi le réveil d’une Roca Team, qui en a profité pour grappiller peu à peu son retard. Grâce à un 8-0 initié par le capitaine monégasque Mike James (31 points à 9/14 aux tirs et 4 rebonds) et le meneur tricolore Élie Okobo (18 points et 2 rebonds), l’équipe de Vassilis Spanoulis pensait avoir fait le plus dur.

Tarpey touché

C’était sans compter sur une nouvelle salve infligée par des Chalonnais survoltés. Dominateurs au rebond (25 prises à 12), les hommes d’Elric Delord ont fini fort ce deuxième quart-temps, regagnant les vestiaires avec 10 points d’avance (41-51, 20′).

La deuxième mi-temps est à l’image de la première pour les protégés d’Elric Delord. Intenable ce dimanche après-midi, la doublette Gaudoux – Cuthbertson a régné en maître dans la raquette monégasque, bien aidée par l’étonnant Clarence Nadolny (16 points à 2/4 et 4 passes décisives), sosie officieux de Mike James.

Pour rien arranger à la soirée déjà difficile de Monaco, la Roca Team a vu l’international français Terry Tarpey, placé en protocole commotion, rejoindre le banc après avoir reçu un bon choc à la tête suite à une rude bataille au rebond. Quand rien ne va…

80 lancers-francs…

Une soirée à oublier pour l’ASM, qui s’est laissée rapidement débordée par des Chalonnais très bien en place et terriblement efficaces. L’Élan n’a pas flanché et repart du Rocher avec une très belle victoire. Un succès convaincant (99-104) face au dernier finaliste de l’EuroLeague, sans doute émoussé par ses quatre matchs en huit jours depuis dimanche dernier.

On notera cependant la lourdeur d’un match très haché, rendu interminable (plus de 2h de jeu) par les innombrables coups de sifflets (65 fautes). 80 lancers-francs au total, sûrement pas le produit que le basket français souhaite vendre…