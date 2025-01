Selon Rudy Gobert, « le ciel est la limite » pour Bilal Coulibaly

D’ex-coéquipiers en équipe de France à adversaires en NBA. Après avoir passé quasiment deux mois ensemble pour les Jeux Olympiques et leur préparation cet été, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) et Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) se sont retrouvés sur les parquets américains la nuit dernière. Pour la première fois de la saison, la deuxième fois dans leur carrière et près de 10 ans après leur première rencontre à un stand de dédicace.

Les Minnesota Timberwolves se sont en effet déplacés du côté de Washington pour affronter les Wizards, et avec succès puisqu’ils ont gagné 120-106. Dans ce match marqué par les 41 points d’Anthony Edwards, son pivot français a signé un double-double avec 11 points et 11 rebonds en 33 minutes, tandis que Coulibaly a converti le peu de ballons que lui ont donné ses coéquipiers en marquant 15 points à 6/10 aux tirs en 35 minutes. Après la rencontre dans les vestiaires, le plus expérimenté des deux a donné son ressenti sur la saison de son jeune compatriote, et sur l’avenir qu’il anticipait pour lui :

« Le ciel est la limite pour lui. Il adore le basket, et il n’a peur de personne. Et c’est un des plus gros travailleurs que j’ai jamais vu. C’est sympa de le voir grandir, c’est un super gamin qui reste humble. J’essaye d’être là pour lui et pour l’aider, parce que j’adore voir un joueur qui a ce niveau de dévouement et d’humilité […] Chaque moment où il peut faire du travail supplémentaire, il le fait. Cet été avec l’équipe de France, je l’ai souvent vu travailler très tôt le matin. Et on voit que ça vient de lui, ce n’est pas quelqu’un qui lui dit de le faire. Il le fait parce qu’il aime ça et qu’il sait que c’est comme ça qu’on s’améliore. On peut déjà voir ses progrès entre l’année 1 et l’année 2. Et puis il n’a que 20 ans, j’ai hâte de voir ce qu’il va devenir. »

Un bon joueur de NBA en devenir ?

Des jolis mots envers le n°7 de la Draft 2023, qu’il côtoyait pour la première fois cet été en Bleu. Malgré son faible temps de jeu aux Jeux Olympiques (5 matchs sur 6 disputés, avec 11 minutes de moyenne), Coulibaly s’est préparé avec sérieux, comme le montre le premier vlog de sa série Youtube “BCool”. Un gros travail individuel qui a finalement payé quelques mois plus tard en NBA.

Le Français connaît une vraie progression sur sa saison sophomore, avec 50% de points marqués et deux fois plus de passes décisives que sa saison rookie. Surtout, il a beaucoup plus la balle en main sur le terrain et en fait généralement bon usage. Le tout en continuant à défendre chaque soir sur le meilleur joueur adverse. Il est l’un des rares motifs d’espoirs pour les fans des Wizards. Quant à Gobert, qui a vu beaucoup de joueurs français passer avec plus ou moins de réussite en NBA durant ses 12 ans de carrière, il peut être confiant sur la nouvelle génération qui vient d’arriver mais performe déjà.