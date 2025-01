Rudy Gobert et les Timberwolves domptent les Wizards de Sarr et Coulibaly

Lundi soir, les Minnesota Timberwolves de Rudy Gobert se sont imposés 120-106 face aux Washington Wizards, mettant fin à une série de matchs serrés grâce à un dernier quart-temps flamboyant d’Anthony Edwards. Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, les deux espoirs français de Washington, ont toutefois brillé malgré la défaite.

Une première confrontation entre Gobert et Sarr

Pour la première fois, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans), pivot emblématique de l’équipe de France, a affronté Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans), le jeune prodige sélectionné en deuxième position de la dernière Draft NBA. Leur duel a tenu ses promesses, ponctué de moments spectaculaires : un dunk puissant de Gobert sur un rebond offensif dès le premier quart-temps, suivi par un contre impressionnant de Sarr sur un hook shot du vétéran dans le troisième quart.

Malgré leur différence d’expérience, Sarr a démontré son potentiel, notamment avec une adresse remarquable à 3-points (3/5). « Je ne savais pas qu’il n’avait que 19 ans… il est bon, » a déclaré Anthony Edwards, la star des Wolves, à propos du rookie.

Gobert, de son côté, a ajouté un nouveau double-double à son palmarès (11 points à 5/6, 11 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 33 minutes), consolidant son statut de pilier défensif pour les Timberwolves.

La domination d’Anthony Edwards dans le dernier quart-temps

Si le duel franco-français a attiré les regards, c’est Anthony Edwards qui a fait basculer la rencontre. Auteur de 41 points, dont 20 dans le dernier quart-temps, Edwards a transformé un match équilibré (91-89 pour Minnesota à la 40e minute) en une victoire confortable. Une série décisive de 16-2, initiée par unlayback et un 3-points de Nickeil Alexander-Walker, a scellé le sort des Wizards.

Edwards, déjà All-Star à deux reprises, a montré toute l’étendue de son talent offensif, malgré une amende de 50 000 $ reçue plus tôt dans la journée pour un geste inapproprié lors d’un match précédent.

Les Français de Washington résistent

Malgré la défaite, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) ont offert de belles performances. Sarr a terminé avec 13 points, 5 passes, 3 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 28 minutes, tandis que Coulibaly a marqué 15 points à 6/10 et délivré 3 passes en 35 minutes. Leur complicité sur le terrain s’est à nouveau illustrée par plusieurs actions collectives de qualité.

Washington, dernier de la conférence Est, a toutefois enchaîné une septième défaite consécutive. Malgré une adresse à 3-points encourageante (42,5 %, 17/40), l’équipe a payé cher son manque d’efficacité sur la ligne des lancers francs (15 tentatives contre 31 pour Minnesota).

3 français sur le même parquet cette nuit ! 🇫🇷 Bilal Coulibaly : 15 PTS, 3 AST

🇫🇷 Alex Sarr : 13 PTS, 3 REB, 5 AST, 2 STL, 2 BLK

🇫🇷 Rudy Gobert : 11 PTS, 11 REB Les Wolves de Rudy l'emportent 120-106 pic.twitter.com/OFBp17EFMc — NBA France (@NBAFRANCE) January 14, 2025

Minnesota sur un bon rythme



Les Timberwolves (21 victoires et 18 défaites) continuent leur belle série avec une quatrième victoire en cinq matchs, de quoi leur permettre de remonter à l’Ouest. Ils affronteront les Golden State Warriors mercredi à domicile.

Pour les Wizards (6-32), la reconstruction reste au cœur des préoccupations. Avec des jeunes talents comme Sarr et Coulibaly, l’avenir semble prometteur, mais il faudra trouver des solutions rapidement pour sortir de cette spirale négative (sept défaites de suite) avant de recevoir les Phoenix Suns jeudi.