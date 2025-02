Bilal Coulibaly mentor d’Alexandre Sarr : « On se cherche énormément, il y a une vraie entente »

Ils forment l’un des trois duos de Français en NBA cette saison. Et celui avec le plus de réussite, du moins individuellement. Bilal Coulibaly (2,03 m, 20 ans) et Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) jouent ensemble depuis quatre mois au sein de Washington Wizards à la dérive sur le plan collectif, en dernière place de l’Est avec seulement 9 victoires pour 45 défaites. Les deux Français sont les ailiers et pivots titulaires de l’équipe. La franchise de la capitale laisse les clés à ses jeunes : quatre des six joueurs qui ont disputé le plus de minutes ont 21 ans ou moins. Et les vétérans qui prenaient de la place comme Jonas Valanciunas ou Kyle Kuzma ont été transférés ces dernières semaines. Bilal Coulibaly a confié au micro de Benjamin Moubèche dans une interview pour Skweek à l’occasion du All-Star Week-End qu’il était conscient de cette stratégie :

« On parle de l’avenir à 5-10 ans quasiment tous les jours. Jordan Poole dit que dans quelques années la franchise sera à nous. Donc il faut bosser dur et on y arrivera… On regarde d’autres équipes qui sont passées par là comme Orlando ou OKC. Et on se dit que si on bosse assez, dans quelques années ça sera nous. On a que ça en tête, tous les jours on ne pense qu’à ça. » Bilal Coulibaly

Une relation de mentorat

En ce qui concerne leur entente, les deux tricolores confirment qu’elle est très bonne. Depuis sa Draft en juin dernier, Sarr est mentoré par Coulibaly, même si les deux ne se connaissaient pas vraiment avant. « Bilal a été rookie avant moi, donc il a vécu toute cette expérience que moi je suis en train de traverser » a confirmé le plus jeune des deux, toujours au micro de Benjamin Moubèche pour Skweek. Avec Kyshawn George (Suisse) et Alexis Ajinça (assistant coach), ils forment un clan francophone influent au sein de l’équipe. « Tout le monde essaye de parler français maintenant » rigolait Coulibaly. La franchise a même créé des comptes en français sur ses réseaux sociaux, soucieuse de parler à ses fans tricolores qu’elle sait de plus en plus nombreux. Sarr et Coulibaly forment un duo à vocation d’abord défensive, mais qui commence aussi à trouver ses marques en attaque :

« Sur le terrain on se cherche beaucoup sans le savoir, sans forcer. On sait dans quelles positions on préfère avoir la balle, dans quelles conditions aussi. On se cherche énormément, il y a une vraie entente… Sur le terrain on parle tout le temps en français, quand on est à côté ou avec Kyshawn [George], c’est obligé. » Bilal Coulibaly

L’avenir des Wizards ?

Sur leurs 39 matchs disputés ensemble, Coulibaly et Sarr ont échangé 60 passes décisives (38 du premier vers le second, 22 dans l’autre sens). Tandis que l’ailier est en train de se muer en créateur pour son équipe, le pivot montre des qualités de passes notamment sur short-roll et en contre-attaque développées lors de son cursus au Real Madrid, et qui en font un joueur unique. Après la pause du All-Star Week-End – auquel ils ont participé lors du Rising Stars – ils devraient avoir encore plus d’occasions de s’illustrer alors que les Wizards vont être dans la course au premier choix de Draft, notamment pour aller chercher le phénomène Cooper Flagg.

La place devrait être encore plus laissée aux jeunes, sur lesquels la franchise mise son avenir. Reste maintenant à transformer ce projet en projet compétitif. Ce qui devrait prendre plusieurs années, comme disait le GM Will Dawkins, qui expliquait que les Wizards n’étaient que dans la première phase de leur reconstruction, celle de la « déconstruction. » Leurs derniers n°2 et n°7 de Draft en sont en tout cas des pierres angulaires.