Vu à Cholet la saison dernière, Erik Stevenson signe un contrat NBA

Pigiste discret de Nick Johnson à Cholet la saison dernière, arrivé sur le tard et vite blessé à la hanche (6 points à 25%, 0,8 rebond et 1,8 passe décisive en 4 matchs de Betclic ÉLITE), au point d’être forfait pour les playoffs, Erik Stevenson (1,93 m, 25 ans) a vécu un premier gros accomplissement dans sa carrière en étant appelé par les Washington Wizards (NBA) pour un contrat de dix jours.

Official: The Washington Wizards have signed @ej_stevenson5 to a 10-Day Contract 🤝

📰 Read more: https://t.co/TWD2MTMXRt

🤝 Pres. by @RobinhoodApp pic.twitter.com/pISTEsGmM1

— Washington Wizards (@WashWizards) February 17, 2025