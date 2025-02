Déjà deux semaines d’absence pour Alexandre Sarr, qui perd du terrain pour le ROY

Il n’a plus foulé un parquet NBA depuis plus de deux semaines. Alexandre Sarr (2,16 m, 19 ans) est blessé depuis le 28 janvier dernier lors d’un match contre les Dallas Mavericks (défaite 130-108), lors duquel il est sorti dans le deuxième quart-temps alors qu’il n’avait pas son habituelle mobilité. Finalement, une entorse à sa cheville gauche a été diagnostiquée, et il a raté huit matchs depuis. Soit un dixième de la saison. Et sa présence dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 février est notée comme incertaine. Un retour pour ce match-là reste peu probable étant donné que c’est le dernier avant le break du All-Star Week-End.

Avant cette première grosse blessure, Sarr avait déjà manqué une poignée de matchs à cause de maladies, mais surtout d’une blessure au dos. Son total de matchs ratés s’élève aujourd’hui à 12. Il a passé moins de temps sur le parquet depuis le début d’une saison qu’une quinzaine d’autres rookies qui sont eux disponibles chaque soir. Y compris son compatriote Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), pourtant lui aussi sur le flan pendant deux semaines à cause d’une gêne aux adducteurs. C’est donc en toute logique que Sarr a chuté dans les prédictions pour le trophée de Rookie de l’année. La NBA le classe aujourd’hui en 6e position de son Rookie Ladder, alors qu’il était encore en tête fin janvier. C’est désormais Stephon Castle, le coéquipier de Victor Wembanyama, en première position. Dans cette classe de Draft très homogène, chaque gros mois d’un rookie peut lui faire prendre la tête des pronostics. Et inversement.

Update: Alex Sarr (left ankle soreness) is now out for the remainder of tonight's matchup. https://t.co/mRqLoFuQjy

Ces huit ou neuf matchs d’absence pourraient être pour l’ancien joueur des Perth Wildcats l’occasion de prendre un nouveau départ. Sur le mois de janvier, il avait baissé de régime en ne marquant que 11 points par match avec des très mauvais pourcentages pour un intérieur (38,2% aux tirs dont 28,6% à 3-points). Une lassitude s’était probablement installée, d’autant que les Wizards restaient sur une série de 13 défaites d’affilée. Un break d’une quinzaine de jours pourrait lui faire du bien à la fois physiquement et mentalement. Risacher est par exemple revenu du sien avec de bien meilleures intentions offensives, et est remonté au classement du ROY depuis. D’autant plus que Sarr va revenir un effectif des Wizards chamboulé par la trade deadline qui a eu lieu pendant son absence : trois intérieurs (Kyle Kuzma, Jonas Valanciunas, Marvin Bagley) sont partis et n’ont pas été remplacés. Ce qui devrait augmenter le rôle du Français et lui laisser encore plus de place et d’opportunités dans la raquette.

D’ici là, il devrait tout de même prendre part au Rising Star et au Skills Challenge du All-Star Week-End à San Francisco. Sa présence n’a pas été annulée. Preuve que son entorse est sur la voie de la guérison et ne l’empêchera pas de prendre part à ces épreuves peu demandantes.

Alex Sarr has the potential to be an offensive hub… 7'1 with a quick first step and fluidity in movement, can put the ball on the floor & create with his back to the basket + the versatility in playmaking and high feel.

The game tape is so impressive, he will only get better. pic.twitter.com/KPuHHHNDax

— Mo (@Mo___Wrld) January 4, 2025