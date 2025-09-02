Recherche
Équipe de France

Alexandre Sarr serait forfait pour le reste de l’EuroBasket !

Immense tuile pour l'équipe de France. Selon le quotidien L'Équipe, Alexandre Sarr ne reviendra pas de l'EuroBasket, absent pour plusieurs semaines suite à une lésion musculaire à la cuisse.
|
00h00
Alexandre Sarr serait forfait pour le reste de l’EuroBasket !

Alex Sarr n’a joué que deux matchs sur l’EuroBasket !

Crédit photo : Julie Dumélié

Personne ne l’avait remarqué. En début de match contre la Slovénie samedi, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) avait subi un petit contact. Ce qui ne l’avait pas empêché de continuer à jouer, et même d’être décisif, récoltant les louanges de Frédéric Fauthoux.

Toutefois, ses deux contres à la 36e minute de la rencontre resteront certainement ses deux dernières actions de l’EuroBasket. Officiellement ménagé contre Israël en raison d’une alerte musculaire au mollet, le pivot des Wizards souffrirait d’une lésion musculaire plus grave qu’attendue selon L’Équipe.

Le quotidien sportif avance un délai d’indisponibilité de plusieurs semaines, évidemment incompatible avec la poursuite du championnat d’Europe. Pour l’instant, la FFBB se refuse à confirmer l’information.

Une absence qui représenterait un immense coup dur pour l’équipe de France, déjà largement affaiblie dans le secteur intérieur avec les forfaits combinés de Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Mathias Lessort et Vincent Poirier. Surtout, cela sanctionnerait le choix de partir avec seulement quatre intérieurs, dont deux pivots, à la suite du refus de Moussa Diabaté de venir remplacer Poirier.  « Il y avait un peu de risque, on ne va pas se mentir », disait Frédéric Fauthoux dimanche.

Sans le point culminant de sa raquette, le sélectionneur devra complètement repenser son jeu. « Sa blessure est embêtante car on voyait qu’il progressait énormément dans le jeu », ajoutait l’entraîneur de la JL Bourg. Attendus ce soir contre la Pologne, ses Bleus devront terminer l’EuroBasket avec seulement trois intérieurs, dont le seul Mouhammadou Jaiteh en poste 5.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
