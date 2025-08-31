Alexandre Sarr, victime d’une alerte musculaire, ne jouera pas contre Israël

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) ne disputera pas le troisième match de l’équipe de France à l’EuroBasket 2025, ce dimanche 31 août contre Israël. L’intérieur des Washington Wizards, très en vue samedi lors du succès des Bleus contre la Slovénie, est ménagé en raison d’une alerte musculaire au mollet.

Les 11 Bleus pour Israël 🆚 France 📃 Alexandre Sarr (alerte musculaire mollet) est ménagé contre Israël. #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/x1CC9z2uH9 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 31, 2025

Les Bleus diminués à l’intérieur

Sans Sarr, le secteur intérieur tricolore s’annonce réduit. Frédéric Fauthoux ne disposera que d’un seul pivot de métier, Mouhammadou Jaiteh, épaulé par deux postes 4, Guerschon Yabusele et Jaylen Hoard. L’ailier Timothé Luwawu-Cabarrot devrait également être sollicité sur certaines séquences au poste 4 pour combler le manque de rotation.

Israël, un adversaire dangereux

En face, Israël se présente avec de solides arguments dans la raquette. Roman Sorkin, auteur de 31 points lors du premier match, sera l’atout offensif majeur au poste 5, tandis que Tomer Ginat, ancien joueur des Metropolitans 92, occupe le poste 4. Dans ce contexte, les Bleus devront trouver des solutions collectives pour compenser l’absence de leur jeune intérieur vedette.