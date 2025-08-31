Recherche
Équipe de France

Alexandre Sarr, victime d’une alerte musculaire, ne jouera pas contre Israël

Équipe de France - Victime d'une alerte musculaire, Alexandre Sarr ne jouera pas contre Israël pour le troisième match de l'équipe de France à l'EuroBasket 2025. Les Bleus ne feront donc qu'avec un seul pivot, Mouhammadou Jaiteh.
00h00
Alexandre Sarr ne jouera pas contre Israël

Crédit photo : Julie Dumélié

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) ne disputera pas le troisième match de l’équipe de France à l’EuroBasket 2025, ce dimanche 31 août contre Israël. L’intérieur des Washington Wizards, très en vue samedi lors du succès des Bleus contre la Slovénie, est ménagé en raison d’une alerte musculaire au mollet.

Les Bleus diminués à l’intérieur

Sans Sarr, le secteur intérieur tricolore s’annonce réduit. Frédéric Fauthoux ne disposera que d’un seul pivot de métier, Mouhammadou Jaiteh, épaulé par deux postes 4, Guerschon Yabusele et Jaylen Hoard. L’ailier Timothé Luwawu-Cabarrot devrait également être sollicité sur certaines séquences au poste 4 pour combler le manque de rotation.

LIRE AUSSI

Israël, un adversaire dangereux

En face, Israël se présente avec de solides arguments dans la raquette. Roman Sorkin, auteur de 31 points lors du premier match, sera l’atout offensif majeur au poste 5, tandis que Tomer Ginat, ancien joueur des Metropolitans 92, occupe le poste 4. Dans ce contexte, les Bleus devront trouver des solutions collectives pour compenser l’absence de leur jeune intérieur vedette.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
