« Une petite chance » pour qu’Alexandre Sarr joue contre la Pologne

Ménagé dimanche contre Israël en raison d’une alerte musculaire au mollet, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) est désormais officiellement incertain pour le duel face à la Pologne mardi soir.

« Il y a une petite chance qu’il puisse jouer, ce qui serait une très bonne nouvelle », a glissé Frédéric Fauthoux. Suivi par un émissaire des Wizards à Katowice, l’intérieur de Washington doit passer de nouveaux examens médicaux. « Tant qu’il ne les a pas fait, on ne pourra pas prendre de décision », poursuit le sélectionneur.

Face à Israël, son absence a été extrêmement pénalisante pour l’équipe de France, déjà partie à l’EuroBasket avec seulement deux véritables pivots suite au choix de ne pas remplacer Vincent Poirier poste pour poste. « Il y avait un peu de risque, on ne va pas se mentir », admet Frédéric Fauthoux. « Si c’était la façon dont on pouvait imaginer qu’on allait devoir jouer différemment, sa blessure est embêtante car on voyait qu’il progressait énormément dans le jeu. Il avait une forme d’efficacité en attaque et de dissuasion en défense. J’espère que ce n’est pas trop grave et que s’il ne revient pas mardi, ce sera avant la fin de compétition. »

Dans le cas contraire, Mouhammadou Jaiteh deviendrait le seul vrai pivot de métier des Bleus pour le reste de l’EuroBasket. « Ce serait une question d’adaptation », anticipe l’ancien monégasque. « Il y aurait plus de temps passé sur le terrain donc il faudrait plus de lucidité, plus d’impact encore. On est prêts à tous les scénarios possibles et on a le groupe pour. »

