Équipe de France

« Une petite chance » pour qu’Alexandre Sarr joue contre la Pologne

Victime d'une alerte musculaire au mollet, et préservé dimanche face à Israël, Alexandre Sarr est incertain pour le match contre la Pologne. Frédéric Fauthoux a donné des nouvelles en conférence de presse.
|
00h00
Alexandre Sarr est incertain pour le match contre la Pologne mardi

Ménagé dimanche contre Israël en raison d’une alerte musculaire au mollet, Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) est désormais officiellement incertain pour le duel face à la Pologne mardi soir.

« Il y a une petite chance qu’il puisse jouer, ce qui serait une très bonne nouvelle », a glissé Frédéric Fauthoux. Suivi par un émissaire des Wizards à Katowice, l’intérieur de Washington doit passer de nouveaux examens médicaux. « Tant qu’il ne les a pas fait, on ne pourra pas prendre de décision », poursuit le sélectionneur.

Face à Israël, son absence a été extrêmement pénalisante pour l’équipe de France, déjà partie à l’EuroBasket avec seulement deux véritables pivots suite au choix de ne pas remplacer Vincent Poirier poste pour poste. « Il y avait un peu de risque, on ne va pas se mentir », admet Frédéric Fauthoux. « Si c’était la façon dont on pouvait imaginer qu’on allait devoir jouer différemment, sa blessure est embêtante car on voyait qu’il progressait énormément dans le jeu. Il avait une forme d’efficacité en attaque et de dissuasion en défense. J’espère que ce n’est pas trop grave et que s’il ne revient pas mardi, ce sera avant la fin de compétition. »

Dans le cas contraire, Mouhammadou Jaiteh deviendrait le seul vrai pivot de métier des Bleus pour le reste de l’EuroBasket. « Ce serait une question d’adaptation », anticipe l’ancien monégasque. « Il y aurait plus de temps passé sur le terrain donc il faudrait plus de lucidité, plus d’impact encore. On est prêts à tous les scénarios possibles et on a le groupe pour. »

À Katowice,

Alexandre Lacoste
France
France
T-shirt offcourt

gomma
Dans l’hypothèse où la Belgique et l'Islande perdent leurs 2 derniers matchs (ce qui n’est certes pas fait, mais bon), alors 4 possibilités : (1) Si France bat Pologne et Israël bat Slovénie, alors la France termine 1ère égalité avec Pologne et Israël. Pour le moment, les goal averages sont : Israël +11, Pologne +2 (reste un match), France -13 (reste un match). —> Si France bat Pologne d’au moins 25 points, alors France 1er. —> Si France bat Pologne entre 8 et 24 points, alors France 2ème. —> Si France bat Pologne de moins de 7 points, alors France 3ème. (2) Si France bat Pologne et Slovénie bat Israël, alors la France termine 1ère égalité avec Pologne et donc France 1er. (3) Si Pologne bat France et Israël bat Slovénie, alors France 3ème. (4) Si Pologne bat France et Slovénie bat Israël, alors France termine 2ème égalité avec Israël et Slovénie : Pour le moment, les goal averages sont : Israël +13 (reste un match), France -5, Slovénie -8 (reste un match). —> Si Slovénie bat Israël d’au moins 19 points, alors France 3ème. —> Si Slovénie bat Israël entre 4 points et 18 points, alors France 4ème. —> Si Slovénie bat Israël de moins de 3 points, alors France 3ème.
Répondre
(2) J'aime
tony9
Merci
Répondre
(0) J'aime
macroy
La c'est clairement la responsabilité du sélectionneur de nous foutre dans la mouise avec son choix a la c.. de seulement deux postes 5 de métier dans l'effectif. Surtout avec les costauds a l'intérieur en face coté polonais. Il fallait un 3 eme pivot d'autant plus quand on connait la propension de Jaiteh a prendre des fautes rapidement et a Sarr de jouer plus comme un 4 fuyant que comme un vrai poste 5 !
Répondre
(1) J'aime
bouma
Super idée de n'avoir pris que 2 pivots !
Répondre
(0) J'aime
golo72
Et bien si les Wizards de Washington s'en mêle on est plutôt mal parce qu'ils en rien à foutre de l'euro et l'équipe de France, ce qu'ils veulent c'est que leur investissement financier soit apte pour prendre des toles avec eux à la reprise NBA.
Répondre
(0) J'aime
jeildo
Mais quelle connerie de n’avoir pris que deux pivots .
Répondre
(0) J'aime
